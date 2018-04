Türkiye’de 50 kişiden biri otizmli

Otizmli çocuklar futbolcularla el ele sahaya çıkacak

BEGİKAD Başkanı İlker Bayram da, “Bizim Beşiktaşlı olmamız bu tarz toplumun kanayan yaralarında her zaman ikinci plana attığımız bir hadise. Biz kulüp olarak da her zaman otizmli bireylere destek oluyoruz. Destek vermeye de her zaman devam edeceğiz. Bu hafta otizmli çocuklarımızı futbolcularımızla el ele sahaya çıkartacağız” diye konuştu.

Konferansa Dr. Necip Cem Kınacı, Dr. Süreyya Şahinoğlu, Dr. Semra Tamer Levent ve Dr. Yavuz Dizdar da konuşmacı olarak katıldı.

“Büyük bir artış var”

Katılımcılara ’Otizme eşlik eden medikal sorunlar ve çözüm önerilerinden’ bahseden Doktor Kınacı, “Otizm artışı konusunda diğer ülkelerden çok öndeyiz. Örneğin; Türkiye’de otizmin görülme sıklığı 10 binde 1 iken, günümüzde 50 kişide 1 görülüyor. Büyük bir artış var” dedi.

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat

Otizmin başlıca belirtileri hakkında da vatandaşları uyaran Kınacı, “Çocuğunuz sizinle ve başkalarıyla göz kontağı kurmuyorsa, ismi söylendiğinde veya çağrıldığında dönüp bakmıyorsa, konuşmada yaşıtlarından geri kalmış ise anlamsız gülme ve ağlama takıntıları varsa, parmağıyla istediği şeyi işaret edemiyorsa çocuğunuz otizmli olabilir” dedi.