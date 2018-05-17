"Türkiye'de aşırı iklim olayı sayısı üst seviyeye çıktı"

"Türkiye'de 1971'den beri izlenen verilere baktığımızda ülkemizde her geçen yıl aşırı iklim olaylarının artış gösteren bir grafikte seyrettiğini görüyoruz. Türkiye'de geçmiş yıllarda yıllık ortalama olarak kaydedilen aşırı iklim olayı sayıları 400'lerde gerçekleşiyordu. İklim değişikliğine bağlı nedenlerden dolayı özellikle 2010'da ve 2016'da bu sayı en üst seviyeye çıktı. 2010'da 1600'lere çıkan aşırı iklim olayı sayısı, 2016'da kaydedilen son verilere göre 1313 olarak raporlandı. Buna göre Türkiye'de artık her yıl bini aşkın aşırı iklim olayı yaşanmaya başladı."

İklim değişiklikleri nedeniyle kuraklık ve aşırı hava olayları gibi iklimsel risklere maruz kalınacağına dikkati çeken Sayman, şöyle konuştu:

Aşırı iklim olaylarının özellikle 1996'dan sonra hızla yükseldiğini anlatan Sayman, "Asıl korkutucu olan, bu olayların sadece sayı olarak değil, aynı zamanda etki olarak da büyüyor olması. Kurak dönemler daha kurak gerçekleşecek. Sıcak ve soğuk hava dalgaları daha sıcak ve daha soğuk olacak. Bütün bu gelişmeler de tarımdan turizme, sanayiden hizmetlere kadar tüm sektörlere maliyet getirecek. " ifadelerini kullandı.

Son yıllarda artış gösteren sel felaketlerine değinen Sayman, iklim değişikliği olmasa bile sel gibi doğal felaketlerin yaşanabileceğini ancak iklim değişikliğinin bunun olma sıklığı ve olduğu zaman da etkisini artırdığını vurguladı.

- Belediyeler iklim değişikliği uyum planlarını hazırlıyor

Türkiye'nin ve tüm dünyanın bu iklim olaylarına dirençli hale gelmesinin yüzyılın önemli konularından biri haline geldiğini aktaran Sayman, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği risklerine hazırlıklı olmayı teknik olarak 'uyum' olarak adlandırıyoruz. Uyum konusunda ulusal ve yerel düzeyde yürütülen projeler bulunuyor. Halihazırda Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin uyum planını hazırlamış bulunuyor. İstanbul ve Denizli Büyükşehir Belediyeleri ise hazırlamaya başlayan diğer öncü belediyelerden." bilgisini verdi.