KOCAELİ (AA) - Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'de bilinen 123 terör örgütü bulunduğunu belirterek, "Avrupa'daki çok güçlü bir ülkede Türkiye'deki kadar terör örgütü olsun ve Türkiye'de ortaya koydukları etkiyi orada ortaya koysunlar, inanın 123 kere parçalanırlardı." dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Ağar, "Türkiye'nin terör ve güvenlik sorunu" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Ağar konuşmasında Türkiye'de ve bulunduğu coğrafyada yaşanan bütün sorunların kökeninde dinin yanlış anlaşılması ve istismar edilmesi olduğunu söyleyerek, bu duruma karşı bilinçli olunmazsa Irak'ın düştüğü tuzağa düşülebileceğini anlattı. Tekfircilik hastalığının sadece DEAŞ'a mahsus olmadığını dile getiren Ağar, "Eğer zihninize sızan düşmanları zihninizde kontrol etmeyi, onları orada mahpus etmeyi başaramıyorsanız mutlaka ve mutlaka onlar sizi zihninizden işgal edecekler ve sizi sizden olanlara karşı silah olarak kullanacaklar. PKK, DEAŞ, FETÖ bizim çocuklarımızı bizden çalıp bize karşı silah olarak kullanmadı mı?" diye konuştu.

"Şu an Türkiye'de bilinen 123 terör örgütü var. Avrupa'daki çok güçlü bir ülkede Türkiye'deki kadar terör örgütü olsun ve Türkiye'de ortaya koydukları etkiyi orada ortaya koysunlar, inanın 123 kere parçalanırlardı." diyen Ağar, şöyle devam etti: "Bu ülkeyi büyük bir mücadeleyle beraber kuranlar, o mücadeleden o kadar güzel dersler çıkarmışlar ve o dersleri kavramsallaştırarak devletin kimyasına öyle güzel ekmişler ki şu ana kadar çok büyük sarsıntılar yaşamış olsak bile devletimiz yıkılmadı. İnşallah kıyamete kadar da yıkılmaz ama Allah ile pazarlık yapmadık. Eğer bu coğrafyada var olmanın gereğini yerine getiremezsek, nasıl bizden önce bu topraklarda yaşayan medeniyetler tarihin çöplüğüne atılmışsa bizler de tarihin çöplüğüne atılırız. Anadolu bir medeniyetler zenginliğidir ama aynı zamanda bir medeniyetler çöplüğüdür. Bu topraklarda var olmak için, güç, irade, inisiyatif, akıl, kararlılık, caydırıcılık ve birlik ve beraberlik üretemeyen toplumlar, tarihin çöplüğünde bu topraklarda gömülmüşlerdir."