TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Siyaset ne için yapılır? Millete verdiğimiz sözleri vaatleri yerine getirmek için ve seçimi kazanmak için yaparsınız. Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor, kiralıyor." dedi.

Şentop, partisince Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen kutlamalara katıldı. Meydanda toplanan partililere bir konuşma yapan Şentop, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Anadolu Ajansı'na yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Türkiye için çok önemli bir seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şentop, "Çerkezköy niye toplandınız? CHP'nin sözcüsü Bülent Tezcan dedi ki 'Tayyip Erdoğan en çok yüzde 48 alıyor. Geçemedi daha' diyor. Anadolu Ajansı'na mı inandınız? Muharrem İnce de yüzde 40 alıyormuş. Nerede muharrem? Yok. Cumayı kılmaya gitmiş. Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Her kritik dönemde isabetli kararlar veren milletimiz yine tarihimizin en önemli dönüm noktasında çok isabetli bir karar verdi." diye konuştu.