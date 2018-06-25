TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Siyaset ne için yapılır? Millete verdiğimiz sözleri vaatleri yerine getirmek için ve seçimi kazanmak için yaparsınız. Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor, kiralıyor." dedi.
Şentop, partisince Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen kutlamalara katıldı. Meydanda toplanan partililere bir konuşma yapan Şentop, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Anadolu Ajansı'na yönelik açıklamalarını eleştirdi.
Türkiye için çok önemli bir seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şentop, "Çerkezköy niye toplandınız? CHP'nin sözcüsü Bülent Tezcan dedi ki 'Tayyip Erdoğan en çok yüzde 48 alıyor. Geçemedi daha' diyor. Anadolu Ajansı'na mı inandınız? Muharrem İnce de yüzde 40 alıyormuş. Nerede muharrem? Yok. Cumayı kılmaya gitmiş. Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Her kritik dönemde isabetli kararlar veren milletimiz yine tarihimizin en önemli dönüm noktasında çok isabetli bir karar verdi." diye konuştu.
Şentop, bu seçimin meyvelerinin 1 yıl içinde görüleceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Siyaset ne için yapılır? Millete verdiğimiz sözleri vaatleri yerine getirmek için ve seçimi kazanmak için yaparsınız. Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor kiralıyor. Bakın HDP'nin oyu arttı. Tekirdağ'da da arttı. Niye arttı. CHP kiralık oy verdi. Niye verdi? HDP barajı aşarsa milletvekili çıkarırsa CHP kazanacak mı? Onun için mi verdi? 'Tayyip Erdoğan kaybetsin, AK Parti kaybetsin' diye yaptı. Başkası kaybetsin diye siyaset yapılır mı? Onun için iktidar yüzü göremiyorlar. Hem kazanayım diye uğraşmıyorlar hem de Tayyip Erdoğan kaybetsin diye uğraşıyorlar. Önümüzdeki 5 yıl değil, önümüzdeki 500 yıl iktidara gelemezler."
Çerkezköy Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitinge TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı sıra Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Milletvekili Adayı Abdullah Öğe, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ercan Tanışık ve çok sayıda partili katıldı.
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