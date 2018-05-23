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Türkiye'de birinci olan Ardahanlı mucitler Çin yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

ARDAHAN'DAN 2018 makex Türkiye Şampiyonası için İstanbul'a gelen 4 öğrenci Türkiye birincisi oldu ve  Çin'de yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye'de birinci olan Ardahanlı mucitler Çin yolunda

İSTANBUL,(DHA) - ARDAHAN'DAN 2018 makex Türkiye Şampiyonası için İstanbul'a gelen 4 öğrenci Türkiye birincisi oldu ve Çin'de yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Ardahan Eğitim Vakfı'nın (AREV) katkılarıyla açılan robotik ve kodlama atölyesinde eğitim alan Ardahan 23 Şubat İlkokul öğrencilerinden seçilen Nuri Katar, Asım Efe Gürel, Hayriye Tuana Açıkyıldız, Ayşenur Uslu 19-20 mayıs tarihlerinde Robotik Kodlama dalında Harbiye Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda 50 takımın yarıştığı müsabaka da 'ROBOTHAN' adını verdikleri projeleri ile Türkiye birincisi oldu.

Çoğu özel okul olmak üzere 46 takım ile yarışan öğrenciler, Türkiye Şampiyonu olarak aralık ayında bir çok ülkenin de katılacağı ve Çin’de yapılacak olan dünya Robotik turnuvasında Türkiye’yi temsil edecek.

(FOTOĞRAF)

Türkiye'de birinci olan Ardahanlı mucitler Çin yolundaTürkiye'de birinci olan Ardahanlı mucitler Çin yolundaTürkiye'de birinci olan Ardahanlı mucitler Çin yolunda

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