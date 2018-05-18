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"Türkiye'de buna benzer bir pist olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Aktif sporculuk kariyerini noktalayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun öncülüğünde yaptırılan, yeni ve genç yeteneklerin yetiştirilmesine hizmet edecek Düzce'deki motor sporları pistinde, üstyapı çalışmaları sürüyor - Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna: "İzmit pisti çok kısa. Parkur standartların altında. İzmir pisti de standartların çok altında. İstanbul'daki pist kapatıldı. Tek olarak Cumayeri Motor Sporları Merkezi kaldı. Herkesin gözü şu an burada"

Aktif sporculuk kariyerini noktalayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun öncülüğünde yaptırılan ve genç yeteneklerin yetiştirilmesine hizmet edecek Düzce'deki motor sporları pistinde çalışmalar devam ediyor.

Yapımına 2,5 yıl önce başlanan Cumayeri ilçesindeki 650 dönümlük arazi üzerinde hem motosiklet hem de otomobil yarışlarının düzenleneceği pistin, haziran ayında yarışlara ev sahipliği yapması planlanıyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistte çalışmaların geçen yılın sonuna doğru hızlandığını fakat olumsuz hava şartlarının çalışmaları sekteye uğrattığını söyledi.

Hafta sonu havanın açmasını beklediklerini, yarıda kalan asfalt altı malzemesinin tamamlanacağını aktaran Tuna, "Malzemeyi serdikten sonra haziran ayı gibi asfalt atmayı düşünüyoruz. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Tabii ki maddi anlamda kaynağa ihtiyaç olduğunu söylemek gerekli. Belediyelerin son dönemleri ve başka yatırımlara para ayırıyoruz, fakat bizim için önemli olan işimiz bu pistin asfaltı." diye konuştu.

- "Hedef yılda 1 milyon kişi"

Asfalt konusunda Düzce Belediyesinin kendilerine destek sözü olduğunu anlatan Tuna, bu projenin sadece Cumayeri'nin, Düzce'nin değil, Türkiye'nin projesi olduğunu vurguladı.

Tuna, burada Türkiye ve dünya çapında yarışlar yapılacağına değinerek, "Binlerce kişi izlemeye gelecek. Bölgeye büyük katkılar sağlayacak. Cumayeri bölgesi rafting anlamında tanınmış bir yer. Yılda 120-130 bin kişi rafting için buraya geliyor. Biz motosiklet yarışları için hedefi yılda 1 milyon kişi olarak belirledik. Ciddi bir sporsever bölgeye gelecek. Bu rakam, bölge için ciddi bir istihdam demek." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında tesiste yarış düzenlemek istediklerini belirten Tuna, şunları kaydetti:

"Türkiye Otomobil Sporları ve Motosiklet Federasyonlarımız buranın bitmesini bekliyor. Türkiye'de buna benzer bir pist olmayacak. İzmit pisti çok kısa. Parkur standartların altında. İzmir pisti de standartların çok altında. İstanbul'daki pist kapatıldı. Tek olarak Cumayeri Motor Sporları Merkezi kaldı. Herkesin gözü şu an burada. Bir an önce bitirilmesini bekliyorlar. Biz de taşın altına elimizi koyarak bu işi bitirmeliyiz."

Kenan Sofuoğlu'nun da pist için çok büyük gayretlerinin olduğunu ve pistin kendisi için çok önem taşığını ifade eden Tuna, amaçlarının ülkeye kalıcı, güzel bir eser kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Düzce Kenan Sofuoğlu Motor Sporları Pist Recep Tuna

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