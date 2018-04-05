Türkiye’de çalışanların yüzde 34’ü haftada 50 saatten fazla çalışıyor

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’de çalışanların yüzde 34’ü haftada 50 saatten fazla çalışıyor. 38 ülkenin içinde bulunduğu iş ve yaşam dengesi araştırması sonuçlarına göre, en iyi ülke Hollanda olurken, Türkiye bu listenin son sırasında yer aldı. Araştırma, ülkelerin haftada 50 saat ve üzerinde çalışma oranıyla, çalışanların bireysel bakım ve boş zaman aktiviteleri için bir günde ne kadar zaman ayırabildikleri dikkat alınarak hazırlandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyadaki iş yaşam dengesi endeksini inceledi. Ajans Press’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Better Life Index (Daha İyi Yaşam Endeksi) araştırması ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, iş ve yaşam dengesine bakıldığında en iyi performans 9,3 puanla Hollanda’nın oldu. Hollanda’yı 9 puanla Danimarka ikinci, 8,9 puanla Fransa üçüncü sıradan takip etti. 35 OECD ülkesi ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika’nın dâhil olduğu toplam 38 ülke içinde son sıraya Türkiye yerleşti.

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