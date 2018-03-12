"Türkiye'de darbeler, anayasalar ve siyaset" konferansı

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, "İnsanımız dünyada ve Türkiye'de ilk defa bir darbe girişimini elinde silah olmadan durdurdu. Bu muazzam bir güç. Bir daha asla geri dönüş olmayacak şekilde Türkiye'de darbeler tarihi kapandı." dedi.
Zengin, Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'de darbeler, anayasalar ve siyaset" konulu konferansta yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'nin değil dünyanın siyasi tarihinde darbelerin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Darbeyi, "elinde silah olan bir gücün sivil olan bir grubun irade, yönetim ve hukukuna aykırı bir şekilde el koyması" şeklinde tarif eden Zengin, şöyle konuştu:
"İrtica denilen olayla başörtüsü yasaklandı. Sınavlara girenleri kimliklerinde kapalı fotoğraf var diye almıyorlardı. Askeriyeye başvurmak isteyenleri annesinin başörtülü fotoğrafı var diye almıyorlardı. Namaz kıldıkları belli olmasın diye dizlerini ponza ile siliyorlardı. Bunları söylerken bile utanıyorum. İşte bu yaklaşımlar bazı terör örgütlerinin ellerini güçlendirdi. Bu algının yerleşmesine bilerek sebep oldular. Oysaki bugün askerimiz Afrin'e giderken dualarla uğurlanıyor. İman aşkı olmadan bunu yapmak mümkün mü? Asla mümkün değil."
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Zengin, "İnsanımız dünyada ve Türkiye'de ilk defa bir darbe girişimini elinde silah olmadan durdurdu. Bu muazzam bir güç. Bir daha asla geri dönüş olmayacak şekilde Türkiye'de darbeler tarihi kapandı. Sadece bizim için değil dünyaya örnek olacak şekilde darbeler kapandı. Şehitlerimiz oldu. Halen devam eden bir mücadele var. Darbecilerin ülkemizden temizlenmesiyle ilgili eylem olarak birebir içinde olanlara karşı yargı çok hassas bir şekilde devam ediyor. Bu dönüşümü çok güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da askeri müdahaleler veya darbelerin genellikle ordu içindeki bazı yüksek rütbeli subayların inisiyatif kullanarak yaptıkları girişimler olduğunu söyledi. Bunlardan bazılarının başarıya ulaştığını bazılarının ise sadece hükümete uyarı olarak kaldığını dile getiren Yardım, "Bugünümüzü daha iyi anlamak için Cumhuriyet dönemi boyunca gerçekleşen darbelere bakılması gerekmektedir. Bu ülkenin yıllarca darbelerle imtihanı devam etmiştir." dedi.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum