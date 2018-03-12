"Türkiye'de darbeler, anayasalar ve siyaset" konferansı

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, "İnsanımız dünyada ve Türkiye'de ilk defa bir darbe girişimini elinde silah olmadan durdurdu. Bu muazzam bir güç. Bir daha asla geri dönüş olmayacak şekilde Türkiye'de darbeler tarihi kapandı." dedi.

Zengin, Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'de darbeler, anayasalar ve siyaset" konulu konferansta yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'nin değil dünyanın siyasi tarihinde darbelerin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Darbeyi, "elinde silah olan bir gücün sivil olan bir grubun irade, yönetim ve hukukuna aykırı bir şekilde el koyması" şeklinde tarif eden Zengin, şöyle konuştu:

"İrtica denilen olayla başörtüsü yasaklandı. Sınavlara girenleri kimliklerinde kapalı fotoğraf var diye almıyorlardı. Askeriyeye başvurmak isteyenleri annesinin başörtülü fotoğrafı var diye almıyorlardı. Namaz kıldıkları belli olmasın diye dizlerini ponza ile siliyorlardı. Bunları söylerken bile utanıyorum. İşte bu yaklaşımlar bazı terör örgütlerinin ellerini güçlendirdi. Bu algının yerleşmesine bilerek sebep oldular. Oysaki bugün askerimiz Afrin'e giderken dualarla uğurlanıyor. İman aşkı olmadan bunu yapmak mümkün mü? Asla mümkün değil."