Türkiye'de demokrasinin güzelliği sandığa yansıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşlı ve engelliler, görevlilerce evlerine getirilen sandıklarda oylarını vererek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu tespit edilen 17 bin 258 seçmen, Türkiye'de ilk kez uygulanan "seyyar sandık" ile oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Türkiye genelinde demokratik bir ortamda geçerken, yaşlı ve engelliler bu yıl ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında evlerine getirilen "seyyar sandıklar"da oylarını kullanıyor.

Yürüme güçlüğü çektiği için evinde oy kullanma hizmetinden yararlanan 78 yaşındaki Nevin Caba da "seyyar sandık" uygulamasından memnun olduğunu belirterek, "Çok güzel bir imkan. Bak hastayım gidemiyorum ama ayağıma kadar geldiler. Allah razı olsun. Seçimler ülkeye millete hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Ülke genelinde bazı seçmenler yöresel giysileriyle sandık başına gitti. Kahramanmaraş'ta Mahmet Ağgürbüz, Türk bayrağı motifli elbiseyle geldiği sandık başında oyunu kullanırken, Aydın'ın Efeler, Kütahya'nın Domaniç, Çanakkale'nin Ayvacık ve Kastamonu'nun Azdavay ilçeleri ile başta Şanlıurfa ve Hakkari olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde de yöresel kıyafetlerle sandık başına giden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

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- Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler

Eskişehir'de bir çift, düğün törenleri öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla oy verdi. Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla Akarbaşı Mahallesi'ndeki Gazi Kız Meslek Lisesi'ne gelen Yasemin Altıntaş ve İbrahim Nakaş çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu. Gelin Yasemin Altıntaş, 1016 numaralı sandıkta oyunu kullandı.