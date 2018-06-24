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Türkiye'de demokrasinin güzelliği sandığa yansıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderken, bu yıl ilk defa yaşlı ve engelliler görevlilerce evlerine getirilen "seyyar sandıklar"da oylarını kullanıyor - Oy kullanmaya yöresel kıyafetleriyle gelenler renkli görüntüler oluştururken, yurt genelinde demokrasi şöleni havası yaşanıyor - Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın Türk bayrağı motifli elbiseyle, Eskişehir'de düğünü olacak bir çiftin gelinlik ve damatlıkla, Bilecik'te de bir çiftin köpeğiyle oy kullanmaya gelmesi görenlerin dikkatini çekti

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Türkiye genelinde demokratik bir ortamda geçerken, yaşlı ve engelliler bu yıl ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında evlerine getirilen "seyyar sandıklar"da oylarını kullanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.

Yurt genelinde vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşlı ve engelliler, görevlilerce evlerine getirilen sandıklarda oylarını vererek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu tespit edilen 17 bin 258 seçmen, Türkiye'de ilk kez uygulanan "seyyar sandık" ile oy kullanıyor.

- "Çok güzel bir imkan"

Eskişehir'de kas problemi nedeniyle tedavi gören ve ayağa kalkmakta zorlanan 75 yaşındaki Gülez Yeşil, görevlilere teşekkür ederek, evin salonuna kurulan kabinde oyunu zarfa koyup, sandığa attı.

Yürüme güçlüğü çektiği için evinde oy kullanma hizmetinden yararlanan 78 yaşındaki Nevin Caba da "seyyar sandık" uygulamasından memnun olduğunu belirterek, "Çok güzel bir imkan. Bak hastayım gidemiyorum ama ayağıma kadar geldiler. Allah razı olsun. Seçimler ülkeye millete hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Ülke genelinde bazı seçmenler yöresel giysileriyle sandık başına gitti. Kahramanmaraş'ta Mahmet Ağgürbüz, Türk bayrağı motifli elbiseyle geldiği sandık başında oyunu kullanırken, Aydın'ın Efeler, Kütahya'nın Domaniç, Çanakkale'nin Ayvacık ve Kastamonu'nun Azdavay ilçeleri ile başta Şanlıurfa ve Hakkari olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde de yöresel kıyafetlerle sandık başına giden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
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- Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler

Eskişehir'de bir çift, düğün törenleri öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla oy verdi. Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla Akarbaşı Mahallesi'ndeki Gazi Kız Meslek Lisesi'ne gelen Yasemin Altıntaş ve İbrahim Nakaş çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu. Gelin Yasemin Altıntaş, 1016 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

- Papağanlarıyla sandık başına gittiler

Denizli'de Ahmet ve Kevser Kıvılcım çifti evlerinde beslediği "Sultan" ve "Şakir" isimli papağanlarıyla sandığa gelirken, mehteran kıyafetiyle oyunu kullanan mehteran başı Oğuz Sırlı ilgi odağı oldu.

Bilecik'te yaşayan Erdoğan ve Aysel Selamoğlu çifti, oy kullanmaya köpekleriyle geldi. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokuluna gelen Selamoğlu çiftinin köpeği ilgi gördü. Vatandaşların sevdiği köpek, sahipleriyle okula girdi. Sandığın bulunduğu odaya alınmayan köpeğe görevliler bakarken, Selamoğlu çifti bu sırada oylarını kullandı.

Manisa'nın Demirci ilçesi Bozköy Mahallesi'nde oy verme işlemi tamamlandı. 48 nüfuslu mahallede sandık başına gelen 29 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Mahallede oy verme işlemi 32 dakika sürdü.

Gümüşhane'de 2 dönemdir Ayşe Saltık'ın muhtarlığını yaptığı, 15 seçmenli Bandırlak köyünde de oy kullanma işlemi 30 dakikada tamamlandı.

- Yerleşik yabancılar da sandık başında

Antalya'da ikamet eden yerleşik Ruslar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yaşayan yerleşik yabancılar da sandık başına giderek oy kullandı.

İngiliz asıllı Sara Rebecca Gerçekbilen (27), 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Fethiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Tüm arkadaş ve akrabalarını Türkiye'ye davet ettiğini vurgulayan Gerçekbilen, "Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Vatandaşlığımı yeni aldığım için ilk kez oy kullandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

İngiliz asıllı Jacqueline Dowaz (69) da yıllardır Türkiye'deki seçimlerde oy kullandığını dile getirdi.

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