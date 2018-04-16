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Türkiye'de doğdu, Malezya'nın koruyucusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

FNSS ve Malezyalı iş ortağı DEFTECH firması tarafından yürütülen 257 adetlik 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi kapsamında teslimatlar sürüyor - 559 milyon dolarlık sözleşme kapsamında Malezya Kara Kuvvetlerine teslim edilen araç sayısı 118'e ulaştı - FNSS, Malezya ile paletli zırhlı muharebe araçlarıyla başlayan, 8X8 zırhlılarla devam eden iş birliğini yeni araçlarla sürdürmeyi hedefliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye’nin savunma sanayisindeki en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olan Malezya'ya yönelik 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi'ni başarıyla yürüten FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS), ülkedeki varlığını yeni araçlarla sürdürmeyi amaçlıyor.

FNSS ile Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) arasında 2011'de imzalanarak yürürlüğe giren 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç (AV-8 TZA) Projesi başarıyla sürüyor. Proje kapsamında Malezya Kara Kuvvetlerine teslim edilen araç sayısı 118’e ulaştı.

FNSS’nin PARS 8x8 aracının temel alındığı proje, 559 milyon dolarlık bütçesiyle Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmelerinden birini oluşturuyor.

Proje, Malezya Silahlı Kuvvetleri için 12 değişik konfigürasyonda AV-8 TZA geliştirilmesini ve 257 adet araç üretiminin yanı sıra teknoloji transferini kapsıyor. Projenin ana sistem entegratörü olan FNSS, araç platformlarının ve 25 milimetre tek kişilik silah sistemi tedarikinden de sorumlu bulunuyor.

AV8 TZA’ların 12 farklı konfigürasyonundan şu ana kadar 9'unun kalifikasyonları tamamlandı ve son kullanıcıya teslimatları devam ediyor. Bu konfigürasyonlar 25 milimetre Zırhlı Muharebe Aracı, 30 milimetre Zırhlı Muharebe Aracı, Tanksavar Aracı, Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Muhabere Aracı, Sensörlü Keşif Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı, 120 milimetre Zırhlı Havan Aracı ile Zırhlı Ambulans Aracı’ndan oluşuyor. Teknoloji ve teknik bilgi birikimi transferi çerçevesinde seri üretimler Malezya’da gerçekleştiriliyor.

- Pek çok engeli aşmak üzere tasarlandı

Malezya Kara Kuvvetleri tarafından "Gempita" ismi verilen AV-8, 28 bin 500 kilogram muharebe yüklü ağırlığa sahip bulunuyor.

Gücünü dizel motordan alan araç, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30'dan fazla yan eğimde hareket edebiliyor, 70 santimetre yüksekliğinde dik engeli ve 200 santimetrelik hendeği geçebiliyor.

Motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarım sayesinde araç, gevşek ve yumuşak zeminde bile rahat hareket edebiliyor, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

8x8 sürüş özelliğine sahip aracın tüm aksları gerektiğinde kilitlenebiliyor. Merkezi lastik şişirme sistemi, sürücüye, farklı arazi koşullarına göre lastik basınçlarını ayarlama imkanı veriyor.

Tüm akslardan dönüş özelliğiyle AV-8, sınıfındaki en düşük dönüş yarıçapına sahip bulunuyor.

Aracın ön kısmında bulunan iki kişilik sürücü kabini ve 180 derece yatay görüş açısı, yüksek sürüş güvenliği ve konforu sağlıyor. Geniş cam periskopları ile aracın ön ve arkasında konumlanmış gece ve gündüz kameraları, sürücü ve komutana, daha geniş görüş alanı sağlıyor.

- Acil durumlara hazırlıklı

550 kilometrenin üzerinde menzili olan AV-8’in yakıt tanklarında patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler, acil durumlar için de zırh altında yedek yakıt tankı yer alıyor. Tekerleklerin içine yerleştirilen katı diskler, aracın patlak lastikle dahi yol alabilmesine imkan sağlıyor.

Kara, hava (A400M, C-17 ve C-5 nakliye uçakları), deniz ve demir yoluyla nakledilebilen AV-8’in gövdesi, modüler tasarıma sahip zırh sistemleriyle istenilen koruma seviyesini sağlayabiliyor. Aracın gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç için özel olarak geliştirilen mayın korumalı koltukları, personeli yüksek seviyede mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlandı. AV8’in bazı konfigürasyonlarının amfibi yeteneğe de sahip olması, kullanıcıya, sulu açıklıklardan geçme yeteneği kazandırıyor.

Aracın 60 dakikadan daha az bir sürede sökülüp takılabilen güç grubu mimarisi, kullanıcıya sahada motor değiştirebilme avantajı kazandırıyor.

FNSS, Malezya ile paletli zırhlı muharebe araçlarıyla başlayan ve AV-8 ile devam eden iş birliğini, sağladığı sistemlerin ömür devri boyunca ve yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni araçlarla uzun yıllar devam ettirmeyi amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEFTECH FNSS ihracat Malezya Savunma Sanayisi zırhlı araç

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