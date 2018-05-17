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Türkiye'de düzenli kan bağış oranı yüzde 42'lerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Bugün düzenli kan bağış oranımız yüzde 42'lerde, kadın bağışçı oranımız yüzde 14'lerde. Bu yüzde 14'lerin yüzde 40'lara, düzenli kan bağışçısı sayısının da yüzde 60'lara çıkması gerekiyor"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bugün düzenli kan bağış oranımız yüzde 42'lerde, kadın bağışçı oranımız yüzde 14'lerde. Bu yüzde 14'lerin yüzde 40'lara, düzenli kan bağışçısı sayısının da yüzde 60'lara çıkması gerekiyor." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 300 noktasında kan bağış noktalarının bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılayının şu anki sisteminde bağışçıların çok dinamik bir şekilde izlendiğini ifade eden Kınık, çok ileri akıllı zeka uygulamaları, yeni birtakım otomasyon ve mobil aplikasyon sistemleriyle daha iyi bir bağışçı dönemini sürdüreceklerini dile getirdi.

Kınık, kan bağışında bulunan bir kişinin kanının üç kişiye şifa olduğunu bildirerek bu kanın birine verilmesi durumunda bağışçıya "Şu anda tanımadığınız üç hastaya bağışladığınız kan şifa olmuştur." şeklinde mesaj gittiğini anlattı.

Bağışçıları doğum günlerinde hatırladıklarını da vurgulayan Kınık, bağışçıları mobil telefon uygulaması ile izlediklerini ve kan bağış noktalarına yakınlık bilgisi içeren SMS gönderdiklerini, bu sayede bağışçılarıyla yakın ve sıkı bir ilişki içerisinde olduklarını aktardı.

- "Kan bağışı yaşam biçimi"

Kınık, kan bağışının bir yaşam biçimi olduğuna işaret ederek bağışçıların sorumluluk taşıdığı diğer insanlar açısından da sıhhatlerine iki kez dikkat ettiğini söyledi.

Kan bağışının sıhhatli bir süreç olduğuna ve bu sayede vücudun yenilendiğine değinen Kınık, bağışın kan yağında yüksekliğin düşmesine ve hipertansiyona olumlu etki yapması gibi birçok faydasının bulunduğunu, hepsinden önemlisinin de verilen bir ünite kanla ona ihtiyaç duyan üç kişiye şifa olunduğunu dile getirdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, bir erkeğin yılda dört, kadının da üç kere kan bağışında bulunabildiğini, kan bağışı sayesinde bağışçıların da düzenli şekilde check-up'larının yapıldığına dikkati çekti.

Düzenli kan bağış oranının her geçen yıl arttığına işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"Kadın, genç bağışçı oranımız her geçen yıl artıyor. Bu, toplum içerisinde kan bağışıyla ilgili bir farkındalık ve bilinç seviyesi olduğunu gösteriyor. Ama yeterli mi? Bugün düzenli kan bağış oranımız yüzde 42'lerde, kadın bağışçı oranımız yüzde 14'lerde. Bu yüzde 14'lerin yüzde 40'lara, düzenli kan bağışçısı sayısının da yüzde 60'lara çıkması gerekiyor. 18 yaşını dolduran arkadaşlar, ehliyet almadan önce Kızılay kan bağış noktalarına gelmeli."

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adana kan bağışı Türk Kızılayı Genel Başkanı

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