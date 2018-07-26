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Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı mobil tanışma uygulamaları kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL’DA yaşayan 18-50 yaş aralığındaki kişileri baz alan araştırmaya göre, her 10 kişiden 6’sının mobil tanışma uygulaması kullandığı belirlendi.

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’DA yaşayan 18-50 yaş aralığındaki kişileri baz alan araştırmaya göre, her 10 kişiden 6’sının mobil tanışma uygulaması kullandığı belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil tanışma uygulamaları üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarını inceledi. Ajans Press’in mobil tanışma uygulaması 'happn’dan ve medya başlıklarından derlediği bilgilere göre, 18-50 yaş aralığındaki kişilerden yüzde 60’ının mobil tanışma uygulaması kullandığı gözlemlendi. Türkiye bu istatistiklerle beraber, Fransa ve İngiltere’yi geride bıraktı. Veriler arasında, bugüne kadar bu uygulamayı kullanan erkeklerin oranı yüzde 67 olarak görülürken, kadınlarda bu oranın yüzde 54 olduğu belirlendi. Mobil tanışma uygulamasını kullananların birçoğunun ise 25 ila 34 yaş aralığında olduğu saptandı.

YÜZDE 67 KARŞILIKLI ÇEKİM GÜCÜ DİYOR

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2018 yılı içerisinde mobil uygulamalarla ilgili 3 bin 225 haber yansıması tespit edilirken, bu rakamın geçtiğimiz yıl 4 bin 518 olduğu görüldü. Araştırmayla beraber medyaya yansıyan haber başlıklarında, her 10 kişiden 3’ünün yeni biriyle tanışmak için en ideal yerin online tanışma uygulaması olduğunu söylemesi dikkat çekti. Rapora dahil olan kişilerin yarısından fazlası ise yeni biri ile tanışmanın ideal yolunun arkadaş aracılığıyla olacağını savundu. Elde edilen verilerde Türklerin ilk randevuda en önemli kriterinin karşılıklı çekim olduğu anlaşıldı. Böylelikle, yüzde 67 için en önemli kriter çekim olurken, eğitime önem verenlerin oranı yüzde 65, ortak ilgi alanları diyenlerin oranı yüzde 64 ve dış görünüş diyenlerin oranı yüzde 61 olarak görüldü. Bunun yanı sıra, karşı cinste espri anlayışı arayanların oranı yüzde 58 olurken, giyim tarzına dikkat edenlerin oranı yüzde 47olarak kayıtlara geçti.

40 ülkede 50 milyon kullanıcıya ulaşan mobil tanışma uygulamasında tanışmak çok kolay iken aileye bunu söylemenin zor olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 74’ü tanışma uygulaması kullandığını arkadaşlarına çok rahat söylerken, bunu ailesi ile paylaşanların oranı sadece yüzde 19 olarak belirlendi.

(FOTOĞRAF)

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