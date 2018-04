Türkiye’de her yıl 163 bin kişiye kanser tanısı konuluyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yılda ortalama 163 bin 500 kişiye, günde ise 450 kişiye kanser tanısı konulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yılda ortalama 163 bin 500 kişiye, günde ise 450 kişiye kanser tanısı konulduğu belirtildi. Yrd. Doç. Dr. Sinemis Çelik, Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bu hafta kanserde farkındalık haftası. Her yıl düzenli aralıklarla toplumumuzu kanser hakkında bilinçlendirmek adına bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aslında kanseri sadece bir sağlık sorunu olarak görmemek lazım. Çünkü kanser aynı zamanda sosyal psikolojik ve ekonomik boyutları da olan çok yönlü bir hastalık. Kanseri, hem hastaları hem de hasta yakınlarını ciddi şekilde etkileyebilen hastalık olarak değerlendirmek gerekiyor. Dünyada her yıl yaklaşık 13 - 14 milyon civarında yeni kanser vakası tanısı konuluyor. Türkiye verilerine bakacak olursak da Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 163 bin kişiye kanser tanısı konulmakta. Bu rakamlar ciddi rakamlar olarak görülmekte. Bununla beraber ölüm sebepleri ne baktığımızda hem dünyada hem Türkiye’de kanser hala dolaşım ve kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada ölüm nedenini almakta. Yılda yaklaşık olarak 160 bin civarında kalp ve dolaşım rahatsızlıkları sebebiyle hasta kaydedilirken yaklaşık 80 bin civarında da kanser sebebiyle hastamızı maalesef kaybetmekteyiz” dedi.