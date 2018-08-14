"Türkiye'de iyi konumlandık, uzun vadeli yatırımcıyız"

BERLİN (AA) - Teknoloji ve elektronik ürünleri satışı gerçekleştiren Alman MediaMarktSaturn Retail Grup ve Ceconomy Holding Üst Yöneticisi (CEO) Pieter Haas, Türkiye'de iyi konumlandıklarını belirterek, ülkede uzun vadeli yatırımcı olduklarını söyledi.

Haas, telekonferans yoluyla yatırımcılara, şirketin performansı ve Türkiye’deki operasyonlarını değerlendirdi.

Türkiye pazarının çok olumlu olarak geliştiğini ifade eden Hass, ülkede tüketici elektroniği pazarında önemli pazar payı elde ettiklerini söyledi. Hass, Türkiye'de iyi konumlandıklarını belirterek, ülkede uzun vadeli yatırımcı olduklarını kaydetti.

Teknoloji ve elektronik ürünleri tüketiciye ulaştıran şirketin; Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Lüksemburg, Yunanistan, İsveç ve Türkiye olmak üzere 14 ülkede bin 20 mağazası bulunuyor. Söz konusu mağazaların 68’i Türkiye’de yer alıyor.

Üçüncü çeyrek satışları yüzde 1 düşerek 4 milyar 598 milyon avro olan Ceconomy Holding'in internet üzerinden satışları da yüzde 21 arttı. Holding, gelecek 5 yılda yeni mağazalar açarken daha dikkatli olmayı ve 250 milyon avroluk kesinti yapmayı planlıyor.

