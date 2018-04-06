İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Halk arasında "ters lale" olarak bilinen "fritillaria" cinsine ait yeni bir tür keşfedildi.

Eczacı Rıfat Özdemir ve İngilizce öğretmeni Bülent Elmas, Fethiye sınırları içerisindeki 1650 rakımlı Akdağ mevkisinde çıktıkları dağ gezisinde Kastabara (Deliklitaş) antik kalıntıları yakınlarında daha önce görmedikleri ters laleye rastladı.

Geçmişte de iki yeni bitki türünün bulunması konusunda çalışma yapan iki doğasever, buldukları bitkinin de yeni bir tür olduğunu düşünerek Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurdu.

Konunun uzmanı Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Tekşen ile gezginlerin çiçeği bulduğu araziye giden ve yerinde inceleme yapan bilim insanları, bunun halk arasında "ters lale" olarak bilinen "fritillaria" cinsine mensup yeni bir tür olduğunu saptadı.

Keşifçilerin soyadlarına atfen "fritillaria ozdemir-elmasii" adı verilen yeni bitki türü, Türkçe olarak ise "haslale" olarak kayıt yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, "yurttaş bilginler" diye tabir ettiği doğaseverlerin hobi amaçlı yaptıkları geziler sırasında farklı türlerle karşılaşabildiklerini, onların duyarlılığı sayesinde bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdıklarını bildirdi.