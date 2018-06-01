BURCU ÇALIK - Koruyucu ailenin bulunmadığı tek il olan Ardahan'ın da sisteme dahil olmasıyla Türkiye'de 81 il, korunmaya muhtaç çocuklara yuvasını açtı. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sayısı 6 bine ulaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere yürütülen çalışmalarda sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, yaklaşık 6 yıl önce başlatılan "Gönül Elçileri" projesiyle hız kazanan uygulamada, şu ana kadar koruyucu ailesi bulunmayan tek il Ardahan da bir süre önce sistemin içerisine dahil oldu.

Söz konusu ilde, devlet koruması altındaki bir çocuk, koruyucu ailenin yanına yerleştirilirken, üç çocuğun daha yakın bir zamanda koruyucu aileye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

- Koruyucu ailelikte rekor artış

Ardahan ile koruyucu ailelik sistemi, Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmiş oldu. Böylelikle koruyucu ailelerin sayısı 4 bin 925'e, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı da 6 bine ulaştı.