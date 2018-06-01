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Türkiye'de "koruyucu aile" bulunmayan il kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ardahan'ın da yakın bir zamanda sisteme dahil olmasıyla koruyucu ailelik, Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmiş oldu - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine göre, koruyucu ailelerin sayısı 4 bin 925'e, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı da 6 bine ulaştı - Sadece sene başından beri toplam 600 korunmaya muhtaç çocuk, aile sıcaklığında, mutlu bir yaşama adım attı

BURCU ÇALIK - Koruyucu ailenin bulunmadığı tek il olan Ardahan'ın da sisteme dahil olmasıyla Türkiye'de 81 il, korunmaya muhtaç çocuklara yuvasını açtı. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sayısı 6 bine ulaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere yürütülen çalışmalarda sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, yaklaşık 6 yıl önce başlatılan "Gönül Elçileri" projesiyle hız kazanan uygulamada, şu ana kadar koruyucu ailesi bulunmayan tek il Ardahan da bir süre önce sistemin içerisine dahil oldu.

Söz konusu ilde, devlet koruması altındaki bir çocuk, koruyucu ailenin yanına yerleştirilirken, üç çocuğun daha yakın bir zamanda koruyucu aileye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

- Koruyucu ailelikte rekor artış

Ardahan ile koruyucu ailelik sistemi, Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmiş oldu. Böylelikle koruyucu ailelerin sayısı 4 bin 925'e, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı da 6 bine ulaştı.

Sadece sene başından beri koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen çocukların sayısında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Bu süreçte toplam 600 korunmaya muhtaç çocuk, koruyucu aileleriyle mutlu bir yaşama adım attı.

Bakanlığın verilerine göre, 2002'de 500 koruyucu aile yanında 520 çocuk varken, 2015'te 3 bin 820 aile 4 bin 650 çocuğun, 2016'da 4 bin 115 aile 5 bin 4 çocuğun, 2017'de ise 4 bin 682 aile 5 bin 642 çocuğun bakımını üstlendi.

- Koruyucu aileler iftarda buluşuyor

Öte yandan Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yurt genelinde iftar programları düzenliyor.

İftarlarda hem koruyucu aileler bir araya geliyor hem de koruyucu ailelik sistemine yönelik bilgilendirici çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca ailelerle talep ve beklentilerine ilişkin istişarelerde bulunuluyor.

Ramazan ayının başından itibaren 43 ilde, 44 iftar programı yapan Bakanlık, bugün de Rize, Osmaniye, Gaziantep, Muğla, İzmir'de koruyucu ailelere iftar düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ardahan koruyucu aile

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