Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, bu yıl Türkiye'deki 459 plaja "mavi bayrak" verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde temiz denizlerin ve plajların göstergesi olan mavi bayrak sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde plajlar ve marinalarda denizin atık sularla kirletilmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası'na Türkiye 1994 yılından bu yana katılıyor.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından denizlerin ve plajların temiz kalmasını desteklemek amacıyla verilen ödüller çerçevesinde bu yıl Türkiye'den 459 plaj "mavi bayrak" almaya hak kazandı.

Uluslararası alanda 50 ülkede gerçekleştirilen mavi bayrak uygulaması kapsamında Türkiye'de 2002 yılında 140 mavi bayraklı plaj varken, 2018 yılında bu sayı 459'a ulaşmış oldu. Böylece Türkiye, en çok mavi bayraklı plaj sahibi ülkeler arasında ilk üç sırada yer aldı.

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