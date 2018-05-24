Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan İkliminde Müzakereler programında "Türkiye'de Modernleşme ve Devlet-Toplum İlişkisi" Konferansı yapıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar, Yakutiye Medresesi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır bir süreçten geçildiğini söyledi.

Sunar, bu anlamda çok sık biçimde devletle toplumun artık barıştığını ve birbiriyle mesafesinin azaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Aslında içinden geçmekte olduğumuz süreçte bütün yaşadığımız siyasal sarsıntılar ve değişimler gerçekten de Türkiye'de devletle toplum arasındaki münasebetlerin yeniden şekillenmesi ve bu süreçte yaşanan sıkıntılarla ilişkili. Bu çoğu kez ciddi biçimde bizim modernleşme sürecimiz ve modernleşme sürecinde yaşanan değişimlerle yakında ilişkili. Bu konuşmanın konusu güç ve meşruiyet ilişkisidir. Gücün olduğu her yerde meşruiyet olmak zorunda. Gücün meşrulaştırılması gerekir ve daha fazla güç daha fazla meşruiyete ihtiyaç duyar."

Siyasal sistemin iyi işler haline gelmesi için toplum tarafından meşru kabul edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sunar, "Toplum tarafından o otorite ve gücün sahibinin yönetmeye sahip olduğuna dair fikrin bulunması gerekir. İşte modernleşmeyle Türkiye'de değişen ana şey budur. Gücün meşrulaştırılma kaynağı ve biçimi değişmiştir." ifadelerini kullandı.

