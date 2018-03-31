"Türkiye'de Neler Oluyor" paneli

Özgür Özel, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasına değinerek, "yüzde 65'e 35 bekleyenlerin meşru olmayan bir anayasa değişikliğini yaptıklarını" iddia etti.

2019'da üç seçim yapılacağını hatırlatan Özel, "Anketler gösteriyor ki, iktidar partisi ile onunla ittifak yapan parti liderlerinin gözleri seçim anketlerinde ve sürekli an kolluyorlar. Emin olun, yüzde 51-52'yi bulsalar, kendilerini garanti görseler, geçen pazar seçimi yapmışlardı. 'Seçim zamanında olacak' diye açıkladıkça onlar, bilin ki, anketlerde yüzde 45-46'lardalar. Seçimi o yüzden yapamıyorlar. Yoksa baskın bin seçimle bir an önce o saray rejimini hayata geçirmek istiyorlar ama bu konu o kadar kolay değil." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Emin olun, yüzde 51-52'yi bulsalar, kendilerini garanti görseler, geçen pazar seçimi yapmışlardı. Seçim zamanında olacak diye açıkladıkça onlar, bilin ki anketlerde yüzde 45-46'lardalar." dedi.

Halk oylamasında, tüm partililerin ve kendilerinin yüreğini ortaya koyduğunu vurgulayan Özel, "Böylece Cumhuriyet tarihinin en büyük iş birliği ortaya çıktı. Peşinden herkesi sürükleyeceğini düşünen Devlet Bahçeli'nin her 5 seçmeninden dördü, 16 Nisan günü Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, vatanseverlerle birlikte oy kullandı. Oylar toplandığında tek adama geçişin bu ülkede o kadar kolay olmayacağı görüldü." diye konuştu.

"Şimdi önümüzde bir genel seçim var ama bu aslında bir referandum." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Köprüden önce son çıkış' diyorduk referanduma, sayenizde hepimizin bir çıkışı daha var. Bu sefer o kazanırsa, korku rejimi gerçek olacak ve o korku filmini ülke 5 yıl veya çok daha uzun süreler yaşayacak. Biz kazanırsak ki buna hiç şüphem yok, o zaman yeniden demokrasi, yeniden parlamenter sistem, barış, özgürlük ve kardeşlik gelecek."

En bulaşıcı hastalığın umutsuzluk olduğunu, bunun çaresinin ise umuttan geçtiğini vurgulayan Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar, eğer siz inanırsanız ve iş birliği içinde olursanız, elinizi taşın altına koyarsanız, yapmaya çalıştıklarının hepsi boştur." dedi.

Özel, seçim güvenliğine büyük önem vereceklerini, sandık görevlileriyle tatbikat yapacaklarını ifade etti. Sandığa hiç gitmeyen yüzde 12 oranında seçmen bulunduğunu vurgulayan Özel, bu seçmenleri motive etmek ve umutsuzluğu kırmak gerektiğini sözlerine ekledi.