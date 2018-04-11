"Türkiye'de Rus sporu Sambo'ya ilgi artıyor"

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Türkiye'de Rusya kökenli bir savunma sporu olan Sambo'ya ilginin artmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Sambo'nun Türk ve Rus halkları arasında önemli bir bağ oluşturacağına inanıyorum." dedi.
Sambo Kulüpleri Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Sambo Lansmanı'nda konuşan Podelyshev, Sambo'nun resmi kuruluşunun 84. yılının kutlandığını vurgulayarak, Sambo sporunun kurallarını Rusya halkının geleneklerinden aldığını, Sambo'nun bir savunma sporu olduğunu, disiplin, kişisel sorumluluk gibi önemli nitelikleri bünyesinde barındırdığını söyledi.
Sambo'nun geliştirilmesine Rusya'da devletin büyük önem verdiğini aktaran Podelyshev, şunları kaydetti:
"Sambo Dünya Fahri Başkanlığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapmaktadır ve kendisi bu spora büyük önem vermektedir. Kendisi de bir Sambo ustasıdır. Sambo bugün bir çok ülkede çok tanınmaktadır ve önemli bir dövüş sporu haline gelmiştir. Ulusal Sambo Federasyonları 92 ülkede faaliyet göstermektedir. 1971'den beri uluslararası yarışmalar düzenleniyor. 1981'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sambo'yu olimpik bir spor olarak kabul etti. Bu gün Sambo'yu tanıtmak için çok sayıda faaliyet yürütülmektedir. Türkiye'de Sambo'ya ilgi artıyor. Rusya kökenli bir savunma sporu olan Sambo'ya Türkiye'de ilginin artması bizi sevindiriyor. Sambo'nun Türk ve Rus halkları arasında önemli bir bağ oluşturacağına inanıyorum. Spor, ülkeleri yakınlaştırmakta önemli bir rol oynuyor."
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Sambo sporunun Türklerin güreşi ile judo birleşiminden oluştuğunu belirterek, Sambo'yu seyretmenin de çok keyifli olduğunu dile getirdi.
Sambo'nun gençler için çok güzel bir spor olduğuna belirten Boz, Sambo'nun Türk milletinin genetiğine ve yapısına da uygun olduğunu ifade etti.
Boz, Türk milletinin bu nedenle Sambo'yu sevdiğini ve spor dalının kısa sürede büyük mesafe katettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Sambo'nun bakanlığımız tarafından tanınan bir federasyon yapısı haline geleceğine ve Sayın Bakanımızın bu konuya hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Çünkü kendisi de bildiğiniz gibi sporun içinden geliyor ve sporun her dalıyla yakından ilgileniyor. Madem bir güreş ve judo federasyonumuz var, ikisinin karışımı bir Sambo Federasyonu da olsun. Sambo'ya gönül veren yöneticilerimiz, sporcularımız bir yol kat etmişler, şu an 61 federasyon var, inşallah Sambo da 62. federasyon olur. Sambo'ya gönül veren bütün kulüp, yöneticiler ve kamuoyunun da desteğiyle o noktaya varacağımıza inanıyorum. Sambo da zaten bizim genetiğimize uygun bir spor, zira Ortaasya, Rusya ve Türkiye coğrafyası savaşçı milletlerden oluşuyor. Sambo Türkiye'de yakın zamanda istendiği seviyeye gelecektir, bizler de üstümüze ne düşüyorsa elimizden geleni yapacağız. Rusya'nın geleneğinden çıkmış bir sporun bizim geleneğimizi de barındırması hasebiyle iki devlet arasındaki dostluğa biz de spor alanında destek vererek katkı sunmuş olacağız. Sambo'yu önümüzdeki dönemde okul sporları arasına da sokmayı temenni ediyoruz."
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