"Türkiye'de seçmen kararını vermiş durumda"

BİLECİK (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Türkiye bir seçimi yaşayacak ama farkındaysanız bu seçimler önceki seçimler gibi çok da tansiyonu yüksek değil. Aslında bunun tek bir sebebi var; Türkiye'de bütün seçmen kararını vermiş durumda. Sonuçtan herkes emin." dedi.
Daniş, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesince düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, tarımın artık dünyada birçok konunun önüne geçtiğini belirterek, tarımın stratejik bir sektör olarak görüldüğünü ifade etti.
Daniş, "Çünkü arz güvenliği artık ülkelerin, milletleri strese sokan, bununla ilgili gelecek stratejiler gerçekleştirmeye çalıştıkları bir konu. Bugün dünyada 800 milyon insan beslenemiyor, yeterli beslenemiyor, açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Suriye'den birkaç milyon insanın göç etmesiyle Avrupa paniğe kapılıyor, sınırlarını kapatıyor, her türlü tedbirleri alıyor. Oysa Afrika kıtasında 700-800 milyon insanın karnını doyuramayacağı tehlikeyle karşı karşıya kalacağını öngörürseniz dünyayı ne kadar büyük bir tehlikenin beklediğini görebilirsiniz." diye konuştu.
Türkiye'nin 24 Haziran'da seçime gideceğine değinen Daniş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bayram arifesinde Türkiye bir seçimi yaşayacak ama farkındaysanız bu seçimler önceki seçimler gibi çok da tansiyonu yüksek değil. Aslında bunun tek bir sebebi var; Türkiye'de bütün seçmen kararını vermiş durumda. Sonuçtan herkes emin. Diğer muhalefet, partililerinin, artık kendilerinin bile inanmadığı iddiaları gündeme getirerek biraz zaman kazanmaya çalışıyorlar diyebiliriz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra Türkiye yakaladığı istikrarını sürdürecektir."
Daniş, iftar programının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ve üreticilerin katıldığı toplantıda, çiftçilerin sorunlarını dinledi.
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