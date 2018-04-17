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Türkiye'de sigaradan her gün 300 kişi ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Uluslararası Yeşilay Federasyon Başkanı Prof. Dr. Karaman: - "Türkiye'de sigaradan her gün 300 kişi, 5 dakikada bir kişi ölüyor. Ölümler en çok kalp krizi, akciğer kanseri ve kronik bronşitten kaynaklanıyor"

DİYARBAKIR (AA) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü ve Uluslararası Yeşilay Federasyon Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, "Türkiye’de sigaradan her gün 300 kişi, 5 dakikada bir kişi ölüyor. Ölümler en çok kalp krizi, akciğer kanseri ve kronik bronşitten kaynaklanıyor." dedi.

Karaman, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezinde "Dezavantajlı Gruplar ve Sivil Toplum" konulu panelde "Bağımlılık ve Gençlik" konulu sunumu yapan teknoloji bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Bağımlılığın dünyada iki kategoride incelendiğini belirten Karaman, "kimyasal bağımlılıkta" tütün, alkol ve uyuşturucunun, "davranış bağımlıklıkta" ise kumar, teknoloji, alışveriş ve cinsellikle ilgili bağımlılıkların incelendiğini aktardı.

Sigara içmenin sağlık sorunlarına yol açtığını anımsatan Karaman, Türkiye’de gençler arasında sigara içme yaşının 13-15 yaş aralığına indiğini, her 10 erkekten birinin ve her 20 kızdan birinin sigara içtiğine dikkati çekti.

-"Sigaraya yıllık 30 milyar lira harcama yapılıyor"

Karaman, dünyada her yıl sadece sigara kullanımı ve bağlı sebeplerle 6,5 milyon kişinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye’de sigaradan her gün 300 kişi, 5 dakikada bir kişi ölüyor. Ölümler en çok kalp krizi, akciğer kanseri ve kronik bronşitten kaynaklanıyor. En önemlisi de sigarayı bırakanlarda bu hastalıkların doğurduğu riskler giderek azalıyor. Türkiye'de sigara satın almak için her gün 90 milyon lira harcanıyor. Sigaraya yıllık 30 milyar lira harcama yapılıyor. Türkiye’de 6 yılda içilen sigaranın bedeli, 6 GAP parasına tekabül ediyor."

Karaman, bağımlılıkla mücadelenin en doğru ve sağlıklı yolunun ergen ve gençleri, hiç başlamadan önce bu tehlikeden korumak olduğunu kaydetti.

Panele, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar da katıldı.

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