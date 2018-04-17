İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, Türkiye'nin demografik yapısı ve genç nüfusu nedeniyle sigorta sektörü için inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bireylere ulaşabilmek ve bu bilinci oluşturabilmek önemli. Türkiye'de sigortalanmamış büyük bir nüfus duruyor." dedi. Çanakkale Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu da sigortalayan şirketler arasında bulunan Chubb'a ilişkin bilgi veren ve sigortacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Buğday, şirketin, çok uluslu kurumlar, orta ve küçük ölçekli işletmeler ve bireysel müşterilere yönelik 200'ü aşkın farklı kurumsal ve bireysel sigorta ile reasürans ürün ve hizmeti sunduğunu bildirdi. Buğday, 54 ülkede ofisleri bulunan ve 170 noktada faaliyet gösteren Chubb'ın 130 yıllık geçmişe sahip bir marka olduğunu hatırlatarak, "Chubb Türkiye, uluslararası poliçe kesebiliyor. Chubb, hasar yönetimi ve hasarın ödenmesi konusunda, yani hasar meydana geldikten sonraki süreçte de çok hızlı hareket ediyor." dedi.

Chubb'ın, dünya çapında öne çıkan ürünlerini Türkiye pazarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda uyarladığını kaydeden Buğday, yönetici sorumluluk sigortaları, çevre sorumluluk sigortaları, finansal sigortalar, inşaat ve mühendislik sigortaları, kaza ve sağlık sigortalarının yanı sıra siber sigorta imkanı da sunduğunu ifade etti. Diş sağlığı sigortası ile Türkiye'de bir ilke imza attıklarını bildiren Buğday, maliyetle ilgili endişelerin Türkiye'de insanları diş hekimine gitmekten alıkoyduğunu söyledi. - "Siber saldırılara karşı yıllık 1 trilyon dolarlık harcama yapılacak" Emre Buğday, bütün sektörler ve iş yerlerinde süreçlerin artık akıllı telefon ve bilgisayarlar üzerinden ilerlediğini ifade ederek, "Şirketler, hem üretim hem pazarlama aşamasında hem de ürün ve hizmetlerini müşterilerle buluştururken teknolojiden yararlanıyor. Hayatımızı kolaylaştıran bu teknoloji, aynı zamanda bizi kötü niyetli kişiler için açık hedef haline getiriyor. Siber saldırılar sadece büyük kurumlara yönelik değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler de hedefte... Hem saldırılar giderek yoğunlaşıyor hem de Türkiye saldırganların hedefinde..." şeklinde konuştu.

Buğday, dünya genelinde siber saldırılara karşı güvenlik için 2021 yılına kadar yıllık 1 trilyon dolarlık harcama yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: "2020'de siber saldırılara karşı savunmaya bugünkünden 50 kat daha fazla ihtiyaç duyulacak. Son yıllarda giderek artan siber saldırıların global olarak yol açtığı zararlar 2021 yılına kadar yıllık 6 trilyon dolara çıkacak. Uluslararası siber saldırı istihbarat ağı ATLAS'ın verilerine göre, sadece 2017 yılında dünya genelinde online erişimi engellemeye yönelik 7,5 milyon DDoS saldırısı gerçekleşti. ATLAS'ın raporuna göre, 2017'de Türkiye’de günde 475, saatte 20, dakikada 3 online DDoS saldırısı yaşandı. Saldırıların türüne bakıldığında ise saldırganların daha ziyade nesnelerin interneti (IoT) olarak adlandırılan internete bağlı cihazlara odaklandıkları görüldü. İnternet sitelerinin çökertilmesini hedefleyen DDoS saldırıları nedeniyle gelir kaybına uğrayan kuruluşların oranı neredeyse iki katına çıktı. İşlenen siber suçlarla şirketlere verilen toplam hasar yıllık 600 milyar dolar civarında. Saldırıya maruz kalanlar hem maddi zarar gördü hem de itibarları zedelendi. Bu da müşteri kaybını beraberinde getirdi. Siber saldırganların amacı, bilgisayarlar, ağlar ve akıllı telefonlara zarar vermekten çok kurumların işlerini durdurmak, maddi zarara ve itibar kaybına uğratmak. Bunun için de sürekli olarak kendilerini geliştiriyorlar."

Buğday, dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigorta şirketi Chubb'ın, tüm dünyayı tehdit eden siber risklerle ilgili farkındalık oluşturmak için Siber Risklerle Mücadele Araştırması'na imza attığını, bunu ölçmek için Avrupa'nın farklı ülkelerinde, yıllık cirosu 500 milyon avroyu aşan şirketlerin 250 üst düzey bilişim ve risk yöneticisinin katılımıyla araştırma gerçekleştirildiğini bildirdi. Siber Risklerle Mücadele Araştırması'ndan çıkan sonuçların, bu alanda iyileştirmeye gidilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Buğday, "Siber saldırı meydana geldiğinde hasarı azaltmak için yapılması gereken, mümkün olan en hızlı şekilde, önceden oluşturulmuş acil durum planına göre yanıt vermek iken, araştırmaya göre şirket çalışanlarının yarısından fazlası, siber saldırı yaşandığında sorumluluklarının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini tam olarak bilmiyor." dedi. - "Ani ve beklenmedik her şey teorik olarak sigortalanabilir" Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, kişi başına düşen sigorta priminin Türkiye'de 165 dolar, AB ortalamasının ise bin 600 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade ederek, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de zorunlu deprem sigortasının penetrasyon oranının dahi yüzde 35'lerde bulunduğunu kaydetti.