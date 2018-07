İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon hepatit B hastası bulunduğunu, Türkiye'nin, hepatit B virüsünün görülme sıklığı açısından orta düzeydeki ülkeler arasında yer aldığını duyurdu.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından kabul edilen 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin 2009-2010 dönemi için yayınladığı rapora göre, Türkiye’nin yaklaşık üçte birinin hepatit B virüsü ile karşılaştığı ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin hepatit B virüsünü yenemeyerek virüs ile infekte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Viral hepatitlere sebep olan farklı virüs tipleri (A, B, C, D, E) bulunmaktadır. Viral hepatitler (B ve C), dünya çapında 325 milyon insanı etkileyen, karaciğerde iltihaplanma yaparak siroz ve karaciğer kanserine neden olan ciddi bir halk sağlığı problemidir. Karaciğer kanserinin temel nedenlerinden biri olan viral hepatitler nedeniyle her yıl 1,34 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir. En sık rastlanan bulaşıcı hastalıklardan biri olan viral hepatit, tüm dünyada hala önemini koruyan dört küresel sağlık sorunundan biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon hepatit B hastası bulunuyor. Türkiye, hepatit B virüsünün görülme sıklığı açısından orta düzeydeki ülkeler arasında yer almaktadır.