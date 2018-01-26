HARTUM (AA) - Yunus Emre Enstitüsü(YEE) Hartum Kültür Merkezi tarafından "Türkiye'de yaşayan bir Sudanlı olmak" konferansı düzenlendi.

Hartum YEE Kültür Bahçesi'nde düzenlenen programda avukat Hayati İnanç, Sudanlılar ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmasında,Türkiye devletinin hep Sudanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Neziroğlu, "Hayati İnanç beyin sohbetleri bağımlılık yapıyor. Program vesilesiyle dedelerinin Sudanlı olduğunu da öğrenmiş olduk. Kendisi Türklerin ve Sudanlıların kaynaşmış olduğunun göstergesidir." dedi.

YEE Hartum Kültür Merkezi Müdürü Feyzullah Bahçi ise, "Sudanlılar için samimi, içten ve cana yakın olduklarını söyleyebilirim. Hayati hocam için aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bir Sudanlı Türkiye'de nasıl yaşar, bugün bunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Kendi evime geldim"

Program sonrası AA muhabirine açıklama yapan İnanç, ecdadının topraklarına geldiğini belirterek, "Sudan'a kendi evime geldim. Bu geç bir ziyaret oldu. İlk anımdan bu yana amcalarımla, dayılarımla karşılaşır gibiydim." diye konuştu.

Türkiye ve Sudan'ın son dönemdeki birlikteliğine de değinen İnanç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yönetim kadrosu bir atak yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok isabetli bir adım atarak güzel bir başlangıç yaptı. Bu da Sudan'da güzel bir karşılık buldu. Birlikteliğimizi derinleştirdik. Bahtımız açık olsun."

(AA)