HABER

"Türkiye'de yaşayan bir Sudanlı olmak" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

- YEE Hartum Kültür Merkezinin düzenlediği konferansta avukat İnanç, Sudanlılar ile bir araya geldi

HARTUM (AA) - Yunus Emre Enstitüsü(YEE) Hartum Kültür Merkezi tarafından "Türkiye'de yaşayan bir Sudanlı olmak" konferansı düzenlendi.

Hartum YEE Kültür Bahçesi'nde düzenlenen programda avukat Hayati İnanç, Sudanlılar ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, programda yaptığı konuşmasında,Türkiye devletinin hep Sudanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Neziroğlu, "Hayati İnanç beyin sohbetleri bağımlılık yapıyor. Program vesilesiyle dedelerinin Sudanlı olduğunu da öğrenmiş olduk. Kendisi Türklerin ve Sudanlıların kaynaşmış olduğunun göstergesidir." dedi.

YEE Hartum Kültür Merkezi Müdürü Feyzullah Bahçi ise, "Sudanlılar için samimi, içten ve cana yakın olduklarını söyleyebilirim. Hayati hocam için aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bir Sudanlı Türkiye'de nasıl yaşar, bugün bunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Kendi evime geldim"

Program sonrası AA muhabirine açıklama yapan İnanç, ecdadının topraklarına geldiğini belirterek, "Sudan'a kendi evime geldim. Bu geç bir ziyaret oldu. İlk anımdan bu yana amcalarımla, dayılarımla karşılaşır gibiydim." diye konuştu.

Türkiye ve Sudan'ın son dönemdeki birlikteliğine de değinen İnanç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yönetim kadrosu bir atak yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok isabetli bir adım atarak güzel bir başlangıç yaptı. Bu da Sudan'da güzel bir karşılık buldu. Birlikteliğimizi derinleştirdik. Bahtımız açık olsun."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Sarıyer'deki yol çökmesi

Sarıyer'deki yol çökmesi

Bu uygulamalar artık yasak

Bu uygulamalar artık yasak

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.