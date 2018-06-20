Türkiye'de yaşayan Mısırlılar milli takımlarını destekledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da yaşayan bir grup Mısır vatandaşı, Rusya ile Mısır milli futbol takımları arasında oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası maçını birlikte izleyerek takımlarına destek verdi.

Şirinevler’deki bir kafede bir araya gelen yaklaşık 100 Mısır vatandaşı, A Grubu ikinci maçları kapsamında Rusya ile Mısır milli futbol takımları arasında oynanan ve Mısır’ın 3 -1 yenildiği maçı izledi. Müsabaka boyunca takımlarını büyük çoşkuyla destekleyen Mısırlılar maç sonucu nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Maç sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye’de ikamet eden Mısırlı öğrencilerden Mu’tez Hüseyin, "Milli takımın ilk yarıdaki oyunu savunmadaki yapılan hataya kadar gayet güzeldi. O andan itibaren yanlışlar başladı." dedi.

Genel itibariyle karşılaşmanın güzel ve heyecanlı geçtiğini belirten Hüseyin, oyuncuların yüksek performansla iyi bir şekilde oynadıklarını söyledi.

Mahmud Davud ise başlangıçta karşılaşmanın iyi olduğunu ancak daha sonra savunmadaki hataların arttığını belirterek, "Vallahi bu yıl herhalde bir karşılaşmada bize galibiyet nasip olmadı." diye konuştu.

Kahire’den Abdullah Ali de "Mısır kaybetti doğru ancak gelecek maçlarda kazanmasını ümit ederiz." şeklinde konuştu.

Türkiye’ye 6 ay önce geldiğini dile getiren Ali, gelecek yıl Türkiye’deki bir üniversitede eğitim almayı planladığını belirterek, bu nedenle şu sıralarda Türkçe öğrenmek için bir kursa devam ettiğini kaydetti.

Maç sonucuyla Rusya 2'de 2 yaparken, Mısır ikinci maçından da puansız ayrıldı.

