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“Türkiye’de yetişkinler önerilenden yüzde 48 daha az su tüketiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye’deki yetişkinlerin ortalamada önerilenden yüzde 48, çocukların ise yüzde 45 daha az su tükettiği belirtildi.22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Hayat Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada, su tüketiminin önemine dikkat çekti.

“Türkiye’de yetişkinler önerilenden yüzde 48 daha az su tüketiyor”

Türkiye’deki yetişkinlerin ortalamada önerilenden yüzde 48, çocukların ise yüzde 45 daha az su tükettiği belirtildi.
22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Hayat Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada, su tüketiminin önemine dikkat çekti. Çuhadaroğlu, Türkiye’deki yetişkinlerin ortalamada önerilenden yüzde 48, çocukların ise yüzde 45 daha az su tükettiğine dikkat çekti.
İnsan vücudunun yüzde 60’nın su olduğunu ve hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için çocukluktan itibaren yeterli miktarda su tüketilmesinin kritik olduğunu belirten Çuhadaroğlu, “Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA tarafından; kadınlar için önerilen su tüketimi günlük bin 600 mililitre iken, Türkiye’de bu oran 902 mililitre; erkekler için ise 2 bin mililitre iken ülkemizde 983 mililitredir. Önerilen miktarlara maalesef ancak yaz mevsiminde ve havaların sıcak olduğu dönemlerde ulaşabiliyoruz. Kişi başı yıllık ortalama 149 litre olan su tüketiminin, yüzde 22’si de bu dönemlere denk gelen yılın iki ayında gerçekleşiyor. Bu oranlar ülkemizde gerekli seviyelerde su tüketimi olmadığını gözler önüne seriyor” dedi.
Yeterli miktarlarda sıvı tüketmeyen çocukların aldıkları sıvının yüzde 52’sinin su harici içeceklerden oluştuğunu vurgulayan Çuhadaroğlu, çocuklara su içme alışkanlığı kazandırmak için çeşitli projeler yaptıklarını söyledi.

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