Türkiye'deki 133 Iraklı ülkesine döndü

BAĞDAT (AA) - Irak, "Gönüllü Dönüş Programı" çerçevesinde Türkiye'de bulunan 133 Iraklı düzensiz göçmenin ülkelerine döndüğünü duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bulunan 133 Iraklının, Göç ve Göçmenler Bakanlığının iş birliğiyle ülkenin kuzeyinde bulunan Musul'daki bölgelerine döndüğü belirtildi.
Açıklamada, Iraklı düzensiz göçmenlerin güvenli bölgelere geri dönmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın, Haziran 2014'te Irak'ın kuzey ve batı bölgelerini ele geçirmesinin ardından on binlerce Iraklı daha güvenli yer arayışı içinde ülkelerini terk etmişti.
Iraklı düzensiz göçmenlerin Türkiye'den dönüşü Kasım 2015'te başlamıştı.
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama
ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum