Türkiye'deki 32 Suriyeliye kuaförlük fırsatı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) tarafından yürütülen projeyle Türkiye'deki 32 Suriyeliye kuaförlük eğitiminin yanı sıra Türkçe öğretilerek meslek sahibi olmaları sağlandı.

"RIACs-Bölgesel Entegrasyon Hızlandırıcıları Projesi" TOBB Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Açılışta konuşan İGAM Başkanı Metin Çorabatır, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 36 Suriyeliye 3 ay boyunca kuaförlük eğitimi verilen projenin sonunda 32 kişiye istihdam imkanı sağlandığını söyledi. İGAM olarak Türkiye'ye gelen Suriyelilere yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çorabatır, "Türkiye'nin bu kriz karşısındaki başarısı dünya tarihine yazılmıştır." dedi.

Türkiye'deki 4 milyon mülteciyle uyum içinde yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine dikkati çeken Çorabatır, bu çerçevede yaptıkları diğer projelerde de entegrasyon üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizdi.

Metin Çorabatır, projeye AB tarafından 240 bin avro pay ayrıldığı bilgisini verdi.

Projenin yerel yürütücülerinden Göksel Ayrancıgil de ülkelerinde mesleki açıdan belli bir konuma gelmiş Suriyelilerin Türkiye'ye geldiklerinde arayış içerisine girdiklerini, kendilerinin de bu nedenle söz konusu kişileri eğitim vermeyi düşündüklerini ifade etti. Ayrancıgil, "Allah, 'insanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır' diyor. Biz de projeye katılan kardeşlerimize kuaför ve berber mesleğini edindirmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.