Türkiye’deki Afrinliler gün sayıyor

"Benim toprağım orası"

Afrin Cinderes’ten PKK’nın baskısı yüzünden çocuklarıyla birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesine sığınmacı olarak geldiğini dile getiren Celal Sorani (39), "Afrin’den geleli 5 yıl oldu. Savaş çıkınca sıkıntı gördüm. Daha önceden tanımadığım birkaç kişi bizim yerimize geldi. Biz ayrılmıştık. Bu Arap, bu Türkmen, bu da Kürt dedik. Biz Kürt’üz dedik. Sizi korumaya geldik dediler. Önce bilemedik. Sizin hakkınızı almaya geldik dediler. Baktım, her şey yerinde değil. Siz kimsiniz deyince biz Kürt’üz dediler. Biz de Kürt’üz ama daha önce burada böyle bir şey yoktu. Bu tefrika yoktu. ‘Sizi korumaya geldik, biz PKK’yız’ dediler. Bizden para istediler. Biz de para yok. ‘Siz çalışıyorsunuz. Sizin dükkanınız var, biz sizi korumaya çalışıyoruz, para verin’ dediler. Bir iki kere verdik. Böyle olmaz dedik. Bizim çocuğumuz var. Küçük kardeşim Türkiye’ye kaçtı. Kardeşim beni arayarak ‘sen de gel’ dedi. Beni bırakmıyorlardı. Kaçtım, geldim" diye konuştu.

Afrin’e yönelik operasyon bittiğinde dönmek istediğini kaydeden 5 çocuk babası Sorani, "Tabi giderim. Benim tarlam, yerim, doğum yerim orada. Benim toprağım orası. Başbakanımızdan Allah razı olsun. Allah, Türk milletinden razı olsun. Önce temizlensin. Bu örgütler, teröristler temizlensin. Sonra ben rahat rahat yerime gidebilirim" dedi.