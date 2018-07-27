Türkiye'deki ahşap camiler kayıt altına alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki 240 ahşap ve ahşap direkli cami fotoğraflanarak kayıt altına alındı.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un katkılarıyla, Gazeteci-Yazar Hüseyin Tunçay tarafından yürütülen "Anadolu’nun Ahşap Camileri" adlı çalışma ile Türk-İslam kültürünün zevkini yansıtan tamamı ahşap veya ahşap direkli camiler ilk defa kapsamlı bir şekilde araştırıldı, görüntülendi ve kayıt altına alındı.

Araştırma, pek çok ildeki nadide ahşap camilerin çevresinde yaşayan insanların, Dünya Kültür Mirası kapsamına alınmasından haberlerinin bile olmadığını ortaya koydu.

Türkiye’de ahşap cami olarak en bilinen Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Afyon Ulu Cami, Samsun Göğceli Camii gibi şaheserlerin yanında, gözlerden ırak kalmış, bu sayılan eserler kadar değerli camilerin yer aldığı da çalışmayla birlikte ortaya konuyor.

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- Ahşap camiler bilinçsizce yıkılarak hızla kayboluyor

Yerel imkanlarla genel ihtiyaçların karşılanmasının en güzel örneklerinden olan ve nakış nakış işlenmiş ahşap camiler, artık yavaş yavaş zamana yenik düşüyor ve bazen yangınlarla bazen de modernleşme adı altında bilinçsizce yıkılarak hızla kayboluyor. En eskisi 800 yıllık olan ahşap camilerle ilgili bugüne kadar yerel bazda ve akademik bazı araştırmalar olsa da "Anadolu’nun Ahşap Camileri" kitabı yer verdiği cami sayısı açısından Türkiye’de ahşap camiler konusunda yazılmış en kapsamlı eser olma özelliğini taşıyor.