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Türkiye'deki Irak Türkmenleri Irak seçimlerinden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

ITC Ankara Temsilciliği: - "Irak'taki seçimlere çok az bir süre kala açıklanan kararlar hak ihlali niteliğinde olup, ciddi endişe ve kaygılara yol açmaktadır"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Ankara Temsilciliği, Irak genel seçimleri için Türkiye'de yapılacak oy verme işlemleriyle ilgili Irak Seçim Komiserliği heyetinin aldığı kararlara ilişkin, "Irak'taki seçimlere çok az bir süre kala açıklanan kararlar hak ihlali niteliğinde olup, ciddi endişe ve kaygılara yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ITC Ankara Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs 2018'de yapılacak Irak genel seçimleri dolayısıyla Türkiye'de perşembe ve cuma günleri oy verme işlemleri sırasında kargaşa ve mağduriyet oluşabilme ihtimalinden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Irak'taki seçimlere çok az bir süre kala açıklanan kararlar hak ihlali niteliğinde olup, ciddi endişe ve kaygılara yol açmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bir ay önce Irak Seçim Komiserliğinden Türkiye'ye gelen heyetin burada yaşayan Iraklıların nasıl, nerelerde ve ne zaman oy kullanacaklarını tespit etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, "İster Cephe Temsilciliği olarak ister sivil Türkmen kuruluşları olarak heyetle yaptığımız toplantılarda, başta Türkmenler olmak üzere bütün Iraklıların Türkiye'nin hangi şehrinde ve ne yoğunlukta yaşadıklarını kendilerine bildirdik." denildi.

Türkiye'de çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu bir mülteci kitlesinin bulunduğu belirtilirken, Komiserlikten gelen heyetin, sandık görevlilerini daha çok belli bir parti mensuplarından seçtiğine ve çok az sayıda ITC adayına yer verildiğine dikkati çekildi.

Heyetin, Türkiye'de 100 binin üstünde seçmen belirlediği ancak Türkiye genelinde toplam 74 sandık tahsis edildiği, her sandığa atılacak oy sayısını da 1000 ile sınırlandırıldığı bu nedenle mevcut seçmenlerden sadece 74 bininin oy kullanabileceği vurgulandı.

Komiserliğin, Ankara, İstanbul, Yalova, Çorum ve Sakarya gibi şehirlerde sandık kurulmasına karar verdiği bildirilirken, bu şehirlerde hem genel seçmen hem de Türkmen seçmen sayısının az olduğuna işaret edildi.

Yalova, Çorum ve Sakarya'da ağırlıklı olarak Arap seçmenin bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin gibi binlerce Türkmen seçmenin bulunduğu şehirlere ise sandık tahsis edilmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, İstanbul ve Ankara'da sandıkların konulacağı Arap okullarının hepsinin Irak'ta faaliyet gösteren parti mensuplarına ait olduğunu kaydedilirken, "Bu okulların yönetimi tamamen bu parti mensuplarından oluşmaktadır." uyarısında bulunuldu.

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