Türkiye'deki Irak Türkmenleri Irak seçimlerinden endişeli

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Ankara Temsilciliği, Irak genel seçimleri için Türkiye'de yapılacak oy verme işlemleriyle ilgili Irak Seçim Komiserliği heyetinin aldığı kararlara ilişkin, "Irak'taki seçimlere çok az bir süre kala açıklanan kararlar hak ihlali niteliğinde olup, ciddi endişe ve kaygılara yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ITC Ankara Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs 2018'de yapılacak Irak genel seçimleri dolayısıyla Türkiye'de perşembe ve cuma günleri oy verme işlemleri sırasında kargaşa ve mağduriyet oluşabilme ihtimalinden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Irak'taki seçimlere çok az bir süre kala açıklanan kararlar hak ihlali niteliğinde olup, ciddi endişe ve kaygılara yol açmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bir ay önce Irak Seçim Komiserliğinden Türkiye'ye gelen heyetin burada yaşayan Iraklıların nasıl, nerelerde ve ne zaman oy kullanacaklarını tespit etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, "İster Cephe Temsilciliği olarak ister sivil Türkmen kuruluşları olarak heyetle yaptığımız toplantılarda, başta Türkmenler olmak üzere bütün Iraklıların Türkiye'nin hangi şehrinde ve ne yoğunlukta yaşadıklarını kendilerine bildirdik." denildi.