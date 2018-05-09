Türkiye'deki Irak Türkmenleri yarın sandık başına gidiyor

TUĞÇENUR YILMAZ - Türkmeneli Araştırma ve Düşünce Merkezi Başkanı Cüneyt Mengü, Irak genel seçimlerinde Iraklı Türkmenlerin oy kullanmasına ilişkin, "Türkiye'deki Iraklı Türkmenlerin hepsinin, hedeflediğimiz milletvekili sayısına ulaşabilmek için sandığa gitmesi gerekiyor." dedi.
Mengü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenleri sandık başına gitmeye çağırdı.
Irak genel seçimlerinin Türkmenler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Mengü, "Türkiye'deki Iraklı Türkmenlerin hepsinin, hedeflediğimiz milletvekili sayısına ulaşabilmek için sandığa gitmesi gerekiyor. İstediğimiz sayıda milletvekili çıkarabilirsek Irak'ta iyi bir yerimiz ve Irak siyasi denkleminde ağırlığımız olacak." diye konuştu.
Mengü, seçimlerde istedikleri başarıyı elde etmeleri halinde Irak'ta Türkmen meselesinin farklı bir şekilde ele alınacağına dikkati çekti.
Türkmenlerde bu seçimlere katılmak için büyük çapta istek bulunduğunu dile getiren Mengü, "Çünkü bu seçimlerde Türkmenler kendi varlıklarını kanıtlayacaklar. Çıkaracakları milletvekili sayılarıyla Irak'ta üçüncü unsur olduklarını ispat edecekler." şeklinde konuştu.
Mengü, seçimlerin hem Irak'ın geneli hem de Türkmenler için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak "Kerkük'te heyecan zirvede. Türkiye'den ciddi bir şekilde katılım olursa bu seçim sonuçlarını etkileyecektir." dedi.
Türkiye'de hatırı sayılır sayıda Türkmen yaşadığını belirten Mengü, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Türkmen sivil toplum örgütlerinin seçim dolayısıyla bir araya geldiklerini ve seçim stratejilerini görüştüklerini kaydetti.
Mengü, Ankara'da ve İstanbul'da seçim komisyonları bulunduğunu, Eskişehir ve Bursa gibi illerde de Türkmen derneklerinin seçmenleri sandık başına gitmeleri için çeşitli yollarla bilgilendirdiklerini söyledi.
Seçmenlere kolaylık sağlamak için bu vakıf ve derneklerin büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Mengü, sandık açılacak illere ulaşım için seçmenlere otobüs sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
Türkiye'de yaklaşık 45 bin Iraklı Türkmen seçmen olduğu belirtiliyor.
- Türkiye'de oy kullanımı
Irak'ta gerçekleşecek genel seçimler için Türkiye'deki Irak vatandaşları 10-11 Mayıs'ta sandık başına gidecek.
Seçmenler, Iraklı olduklarını tespit eden bir belge veya kimlikle saat 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.
Türkiye'de oy kullanımı için İstanbul, Ankara, Yalova, Sakarya, Çorum ve Mersin olmak üzere 6 ilde ve 16 merkezde sandık kurulacak.
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