HABER

Türkiye'deki Irak Türkmenleri yarın sandık başına gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

Irak'ta düzenlenecek genel seçim için Türkiye'deki Irak Türkmenleri 10-11 Mayıs'ta sandık başına gidecek - Türkmeneli Araştırma ve Düşünce Merkezi Başkanı Mengü: - "Türkiye'deki Iraklı Türkmenlerin hepsinin, hedeflediğimiz milletvekili sayısına ulaşabilmek için sandığa gitmesi gerekiyor" - "Bu seçimlerde Türkmenler kendi varlıklarını kanıtlayacaklar. Çıkaracakları milletvekili sayılarıyla Irak'ta üçüncü unsur olduklarını ispat edecekler" - "Kerkük'te heyecan zirvede. Türkiye'den ciddi bir şekilde katılım olursa bu seçim sonuçlarını etkileyecektir"

TUĞÇENUR YILMAZ - Türkmeneli Araştırma ve Düşünce Merkezi Başkanı Cüneyt Mengü, Irak genel seçimlerinde Iraklı Türkmenlerin oy kullanmasına ilişkin, "Türkiye'deki Iraklı Türkmenlerin hepsinin, hedeflediğimiz milletvekili sayısına ulaşabilmek için sandığa gitmesi gerekiyor." dedi.

Mengü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenleri sandık başına gitmeye çağırdı.

Irak genel seçimlerinin Türkmenler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Mengü, "Türkiye'deki Iraklı Türkmenlerin hepsinin, hedeflediğimiz milletvekili sayısına ulaşabilmek için sandığa gitmesi gerekiyor. İstediğimiz sayıda milletvekili çıkarabilirsek Irak'ta iyi bir yerimiz ve Irak siyasi denkleminde ağırlığımız olacak." diye konuştu.

Mengü, seçimlerde istedikleri başarıyı elde etmeleri halinde Irak'ta Türkmen meselesinin farklı bir şekilde ele alınacağına dikkati çekti.

Türkmenlerde bu seçimlere katılmak için büyük çapta istek bulunduğunu dile getiren Mengü, "Çünkü bu seçimlerde Türkmenler kendi varlıklarını kanıtlayacaklar. Çıkaracakları milletvekili sayılarıyla Irak'ta üçüncü unsur olduklarını ispat edecekler." şeklinde konuştu.

Mengü, seçimlerin hem Irak'ın geneli hem de Türkmenler için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak "Kerkük'te heyecan zirvede. Türkiye'den ciddi bir şekilde katılım olursa bu seçim sonuçlarını etkileyecektir." dedi.

Türkiye'de hatırı sayılır sayıda Türkmen yaşadığını belirten Mengü, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Türkmen sivil toplum örgütlerinin seçim dolayısıyla bir araya geldiklerini ve seçim stratejilerini görüştüklerini kaydetti.

Mengü, Ankara'da ve İstanbul'da seçim komisyonları bulunduğunu, Eskişehir ve Bursa gibi illerde de Türkmen derneklerinin seçmenleri sandık başına gitmeleri için çeşitli yollarla bilgilendirdiklerini söyledi.

Seçmenlere kolaylık sağlamak için bu vakıf ve derneklerin büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Mengü, sandık açılacak illere ulaşım için seçmenlere otobüs sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'de yaklaşık 45 bin Iraklı Türkmen seçmen olduğu belirtiliyor.

- Türkiye'de oy kullanımı

Irak'ta gerçekleşecek genel seçimler için Türkiye'deki Irak vatandaşları 10-11 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Seçmenler, Iraklı olduklarını tespit eden bir belge veya kimlikle saat 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.

Türkiye'de oy kullanımı için İstanbul, Ankara, Yalova, Sakarya, Çorum ve Mersin olmak üzere 6 ilde ve 16 merkezde sandık kurulacak.

20 yeni üniversite kuruluyor20 yeni üniversite kuruluyor
AK Parti'ye sürpriz destek!AK Parti'ye sürpriz destek!
Demirtaş seçim vaatlerini açıkladıDemirtaş seçim vaatlerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak genel seçimleri Iraklı Türkmenleri Türkmen İşadamları Derneği Başkanı Cüneyt Mengü

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Son dakika! Genelkurmay Çatı Davası'nda mütaala açıklandı

Son dakika! Genelkurmay Çatı Davası'nda mütaala açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.