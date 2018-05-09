Türkiye'deki Irak Türkmenlerine Irak'taki seçime katılma çağrısı

TUĞÇENUR YILMAZ - Irak Türkmenleri Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü, Irak genel seçimlerinde Iraklı Türkmenleri oy kullanmaya çağırarak, "Bu seçim, Türkmenler için çok farklı anlamlar taşıyor çünkü bu, Türkmenler için aynı zamanda bir varlık mücadelesidir, sadece seçim değildir." dedi.

Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlere sandık başına gitme çağrısı yaptı.

Seçmenlerin, mümkün en çok sayıda Türkmen milletvekilini Irak parlamentosuna göndermesi gerektiğinin altını çizen Tütüncü, "Bu seçim, Türkmenler için çok farklı anlamlar taşıyor çünkü bu, Türkmenler için aynı zamanda bir varlık mücadelesidir, sadece seçim değildir. " ifadelerini kullandı.

Tütüncü, Türkmenlerin bölgede varlığını ispat edebilmeleri için bu seçimde gerçek sayılarına mümkün olan en yakın sesi çıkarmaları gerektiğini belirterek, "Türkmenlerin varlıklarını, benliklerini korumak için özellikle Kerkük'ün geleceğini, Türkmeneli'nin geleceğini korumak için muhakkak bu seçimlerde hakettiğimiz sayıya ulaşmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.