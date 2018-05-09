Türkiye'deki Irak Türkmenlerine Irak'taki seçime katılma çağrısı

TUĞÇENUR YILMAZ - Irak Türkmenleri Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü, Irak genel seçimlerinde Iraklı Türkmenleri oy kullanmaya çağırarak, "Bu seçim, Türkmenler için çok farklı anlamlar taşıyor çünkü bu, Türkmenler için aynı zamanda bir varlık mücadelesidir, sadece seçim değildir." dedi.
Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlere sandık başına gitme çağrısı yaptı.
Seçmenlerin, mümkün en çok sayıda Türkmen milletvekilini Irak parlamentosuna göndermesi gerektiğinin altını çizen Tütüncü, "Bu seçim, Türkmenler için çok farklı anlamlar taşıyor çünkü bu, Türkmenler için aynı zamanda bir varlık mücadelesidir, sadece seçim değildir. " ifadelerini kullandı.
Tütüncü, Türkmenlerin bölgede varlığını ispat edebilmeleri için bu seçimde gerçek sayılarına mümkün olan en yakın sesi çıkarmaları gerektiğini belirterek, "Türkmenlerin varlıklarını, benliklerini korumak için özellikle Kerkük'ün geleceğini, Türkmeneli'nin geleceğini korumak için muhakkak bu seçimlerde hakettiğimiz sayıya ulaşmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
Irak'ta demokrasinin yeni yeşermeye başladığını ifade eden Tütüncü, özellikle yurt dışında yaşayan Iraklılar ve Türkmenlerin muhakkak hem kendilerinin hem de yakınlarının sandık başına gitmeleri gerektiğini vurguladı.
Tütüncü, "Seçmeni, sandık yoluyla ancak bir şeylerin değişebileceğini ikna etme yönünde bir çabamız var." dedi.
Iraklı Türkmenlerin özellikle 2003'te Saddam rejimi devrildikten sonra seçimler yapılmasına rağmen çok büyük haksızlıklara, mağduriyetlere maruz kaldıklarını anlatan Tütüncü, "Bu haksızlıkların giderilmesi ve Türkmenlerin de Irak'ta birinci sınıf vatandaş olarak haklarını elde edebilmeleri için muhakkak tüm hemşehrilerimizin seçimde oylarını Türkmen milletvekillerine vermeleri gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Tütüncü, Irak'ta farklı etnik ve mezhep grupları arasında fikir ayrılıkları bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de yaşayan Iraklı Türkmenlerin Irak'ta yaşayan yakınlarına destek amacıyla seçimlerde oy kullanmaları gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Tüm hemşehrilerini sosyal medya ve oluşturulan komisyonlar gibi her türlü imkanları kullanarak seçim sandığına götürmeye ve Türkmen milletvekillerine oy vermeye çağıran Tütüncü, "Aynı zamanda çocuklarımızın yarını ve geleceğimiz için kendimizi bu seçimlerde ispat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yaklaşık 45 bin Iraklı Türkmen seçmenin olduğu belirtildi.
- Türkiye'de oy kullanımı
Irak'ta gerçekleşecek genel seçimler için Türkiye'deki Irak vatandaşları 10-11 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek.
Seçmenler, Iraklı olduklarını tespit eden bir belge veya kimlikle saat 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.
Türkiye'de oy kullanımı için İstanbul, Ankara, Yalova, Sakarya, Çorum ve Mersin olmak üzere 6 ilde ve 16 merkezde sandık kurulacak.
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