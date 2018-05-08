Türkiye'deki milyoner sayısı her geçen gün artıyor

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’DE Mart sonu itibarıyla hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan milyoner sayısı 145 bin 989 olurken, bu sayının 2017 yılına göre 7 bin kişi arttığı belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’de hesabı bulunan milyoner araştırması verilerini inceledi. Ajans Press’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de2018 yılı Mart sonu itibarıyla hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan milyoner sayısı 145 bin 989’a yükselirken, sayının 2017 yılına göre 7 bin kişi arttığı görüldü. Mart ayı itibarıyla milyonerlerin mevduatı da 954 milyar 294 milyon lira olarak belirlenirken, geçen yıl milyonerlerin toplam mevduatının 909 milyar 979 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ise 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.

YURT İÇİNDE YAŞAYAN MİLYONER SAYISI 132 BİN 697 OLDU

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde milyonerleri konu alan haber sayıları da belli oldu. 2015 yılında milyonerleri konu alan 5 bin 742 haber çıkışı tespit edilirken, 2016 yılında 2 bin 417, geçtiğimiz yıl ise 3 bin 70 haber çıkışı belirlendi. Araştırmada, yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 132 bin 697 olarak hesaplanırken, bu sayının sadece üç aylık bir dilimde 5 bin 728 kişi arttığı tespit edildi. Bunun yanı sıra toplam mevduatlarının da 868 milyar 425 milyon liraya ulaştığı görüldü. Yurt dışındaki yerleşik milyoner sayısı ise Mart sonu itibarıyla 13 bin 292’ye yükselirken, geçen yıla oranla bin 281 kişi arttığı belirlendi. Hesaplarındaki para miktarı da 85 milyar 869 milyon lira olarak saptandı. Bununla birlikte, yurt dışında oturmuş mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 485 milyon lirası lokal para, 78 milyar 157 milyon lirası yabancı para ve 227 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştuğu görüldü. Yurt dışında oturmuş milyoner başına düşen ortalama mevduat miktarına bakıldığında da bu rakamın 6 milyon 460 bin lira olduğu tespit edildi.

Yıllara göre düzenlenmiş milyoner sayısı ve mevduat rakamlarının detaylı hali ise şöyle:

YILLAR MUDİ SAYISI TOPLAM MEVDUATI (MİLYAR TL)

2012 54,461 373,4;

2013 70,498 484,9

2014 81,398 533,5

2015 98,497 649,9

2016 115,896 775,1

2017 138,98 909,9

2018 MART 145,989 954,3

