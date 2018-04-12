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"Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yetkinlik Programları Müdürü Taşkın: - "Biz istiyoruz ki mülteciler, ülkelerde bulundukları süre boyunca üretken bireyler haline gelsinler. Bunun için de çeşitli yerlerde çeşitli programlar yürütüyoruz" - "2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 3 bin kişiyi girişimcilik ve ekonomi konularında eğittik. 400 küsür hibe ulaştırdık ihtiyaç sahiplerine. Bunlar hem işlerini geliştirmek isteyenler hem de işlerini kurmak isteyenler içindi. Bu konuda çalışmalar yapmaya memnuniyetle devam edeceğiz"

MERSİN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Yetkinlik Programları Müdürü Damla Taşkın, "Biz istiyoruz ki mülteciler, ülkelerde bulundukları süre boyunca üretken bireyler haline gelsinler. Bunun için de çeşitli yerlerde çeşitli programlar yürütüyoruz." dedi.

Taşkın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye’deki Mülteci Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı"ndaki konuşmasında, Suriye'deki iç savaşın 7 yıldır devam ettiğini belirterek, bu nedenle çok sayıda mültecinin Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Görevlerinin, acil durumlarda insanların yanında olmak olduğunu ifade eden Taşkın, "Ne yazık ki bir kişi zorla yerinden edildiğinde çoğunlukla on yılları aşkın mülteci konumunda kalıyor. Dolayısıyla bu insan kaynağından faydalanmamak, onların toplumun üretken bireyler haline gelmemeleri bizler için çok büyük bir kayıp olacaktır." diye konuştu.

Taşkın, mültecilerin en büyük problemlerinin başında çaresizlik, umutsuzluk ve çözümsüzlük geldiğini dile getirerek, iletişim kurdukları insanların kendilerinden yardım parası değil, çalışacakları iş istediklerini aktardı.

Türkiye'de ekonomiye katkı veren çok sayıda mülteci olduğunu kaydeden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki mülteciler, ülkelerde bulundukları süre boyunca üretken bireyler haline gelsinler. Bunun için de çeşitli yerlerde çeşitli programlar yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yüce gönüllülüğüne müteşekkiriz. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti halkına da. Özellikle devlet kuruluşlarıyla yakın iş birliklerimiz var."

Taşkın, mültecilerin ekonomiye doğru şekilde katılmalarının önemine vurgu yaparak, ihtiyaçlar doğrultusunda beceri ve meslekli eğitimler ile dil eğitimlerinin verilmesinin yararlı olduğunu bildirdi.

Bu doğrultuda eğitim ve yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Girişimcilik her ekonomi için hayati önem taşıyor. Mülteciler de bunun çok büyük bir parçası. Türkiye'de, Suriyeliler tarafından kurulmuş olan 7 bin firma var. Bunun dışında farklı milletlerden kişilerin de kurduğu firmalar var. Biz de mültecilere elimizden geldiği kadar bu konularda yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tür projelerimiz artarak devam edecek. 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 3 bin kişiyi girişimcilik ve ekonomi konularında eğittik. 400 küsür hibe ulaştırdık ihtiyaç sahiplerine. Bunlar hem işlerini geliştirmek isteyenler hem de işlerini kurmak isteyenler içindi. Bu konuda çalışmalar yapmaya memnuniyetle devam edeceğiz."

Çalıştaya, MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Uçar Biçer ile İnsani Gelişme Vakfı Direktörü Berk Çoker ile çok sayıda Suriyeli girişimci katıldı.

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