Türkiye'deki seçim Kıbrıs Türk ve Rum basınında

Seçimi "Erdoğan ilk turda kazandı" başlığıyla okuyucularına aktaran Kıbrıs Postası da Türkiye'de gayriresmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazandığını duyurdu.

Havadis Gazetesi "Erdoğan'ın zaferi" ile duyurduğu haberinde, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin, Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığını belirtti.

Hakikat Gazetesi "Çifte zafer" başlıklı haberinde AK Parti'nin girdiği 6'ncı seçimden zaferle çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rakiplerini geçerek yeni dönemin ilk "başkanı" olduğunu yazdı.

Haberal Kıbrıslı gazetesi ise "Milletin Başkanı Erdoğan" başlığını kullandı. Gazete, 24 Haziran seçimlerinin birçok değişikliği de beraberinde getirdiği bilgisini paylaştı.

Güney Kıbrıs Rum basınında da Fileleftheros Gazetesi "Erdoğan seçim bahsini kazandı" başlığını kullandı.

Alithia Gazetesi'nin haberine göre, Erdoğan’ın açık ve net zaferinden söz eden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı’nın erken seçim tercihini haklı çıkardığını yazdı.

"Erdoğan milliyetçi oylarla galip” başlığını kullanan Politis gazetesi ise Türkiye’deki seçimlerde AK Parti'nin gücünü teyit ettiği yorumunda bulundu.

