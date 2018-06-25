Türkiye'deki seçimin ABD basınındaki yansımaları

Türkiye hakkında tartışmalı haberlere imza atan New York Times gazetesi ise "Kritik Türk seçimlerinde Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın yüzde 53 civarında, AK Parti'nin ise yüzde 43 civarında oy aldığını ifade etti.

Haberde, muhalefetin bazı aksi yönde iddiaları olduğu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kısa süre içinde ilk sonuçları açıklayacağı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın iddiaları reddettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını açıkladığı konuşmasını flaşlarla geçen Amerikan medyası, yeni dönemde de Erdoğan'ın görevine devam edecek olmasının önemine işaret etti.

Ana akım Amerikan medyası, Türkiye'de yapılan 24 Haziran seçimlerini yakından takip ederek Anadolu Ajansı (AA) kaynaklı verileri anlık paylaşımlarla takipçilerine aktardı.

WASHINGTON (AA) - Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni yakından izleyen Amerikan medyasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının ardından yaptığı konuşma ön plana çıktı.

Haberde Erdoğan'ın konuşmasından notlara yer verilirken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "seçim sonuçlarının farklı olduğu" yönündeki açıklamaları da geniş şekilde aktarıldı.

Haberin devamında ise Erdoğan'ın Batılı müttefiklerle ilişkilerini ikinci plana ittiği ve Rusya'ya yakınlaştığı iddia edildi.

Türkiye ve Erdoğan hakkındaki eleştirel tavrıyla öne çıkan Washington Post gazetesi de seçimle ilgili haberini "Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini ilan etti, muhalefet partisi (sonuçlarda) kirlilik olduğunu savundu" başlığıyla verdi.

Haberde, henüz resmi sonuçların açıklanmadığına işaret edildi ve muhalefetin oylar konusundaki itirazlarına yer verildi.

AP haber ajansı ise abonelerine "Türkiye'de Erdoğan seçim zaferini ilan etti" başlığıyla geçtiği haberinde, seçim sürecini ve pazar günü ortaya çıkan sonuçları AA verileri ışığında aktardı.

Türkiye'deki muhalefetin seçimle ilgili itirazlarına geniş şekilde yer verilen haberde, Erdoğan'ın girdiği seçimleri kazanmadaki başarısına da dikkat çekildi.

Seçim haberini "Erdoğan seçim zaferini ilan etti, muhalefet temkinli" başlığıyla geçen Reuters haber ajansı da Erdoğan'ın 15 yıldan uzun süredir girdiği seçimleri kazandığına işaret etti.

Erdoğan'ın "Milletimiz bizlere hem başkanlık hem de yürütme görevini vermiştir." sözlerini öne çıkaran ajans, muhalefetin halen oyların sayıldığı yönündeki iddialarına da haberinde yer verdi.

