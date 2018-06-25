"Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz"

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko, "Yapılan seçimlerin Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun yapıldığını, bunun için gerekli her koşulun sağlandığını teyit etmekteyiz. Misyonumuz yapılan seçimleri, şeffaf, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflandırmaktadır." dedi.

Potapenko başkanlığındaki gözlemci heyeti, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki gözlemlerini Ankara Palas'ta düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

ŞİÖ'nün Avrasya kıtasının üçte birini, dünya nüfusunun da yüzde 44'ünü temsil ettiğine dikkati çeken Potapenko, örgütün 14 yıl içinde 46 seçim misyonu üstlendiğini belirttti.

Örgüt tarihinde ilk kez Türkiye'deki seçimleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak izlediklerini kaydeden Patopenko, 18-25 Haziran'da heyetin gözetim çalışmaları kapsamında seçimlerin hazırlanması ve yapılması sürecini takip ettiğini anlattı.

Potapenko, "Her şeyden önce Türkiye yönetiminin, uluslararası temsilcileri seçimlere davet etmesi, ülkenin açıklık, şeffaflık ve demokratik değerleri çerçevesinde hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerini yürütme iradesini göstermektedir." ifadelerini kullanarak, misyonları kapsamında kendi alanlarında tecrübeli yasama, yürütme ve seçim mercilerinin temsilcisi 20 kişilik heyetle faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti.