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Türkiye'deki sığınmacı çocukların fotoğrafları Brüksel'de sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de 365 bin çocuğa destek veren Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı'ndan yararlanan 6 Suriyeli sığınmacı çocuğun fotoğrafları, Brüksel Havaalanı'nda sergilenmeye başladı - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: "Serginin, Türkiye'de uygulanan ŞEY Programı ve daha da önemlisi ortak sorumluluğumuz ve geleceğimiz olan mülteci çocukların geleceği konusundaki farkındalığın artması için büyük bir fırsat yaratacağına inanıyorum" - AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides: "Türkiye, 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya mertçe ev sahipliği yapıyor"

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'de 365 bin çocuğa destek veren Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı'nın önemini ortaya koymak için "Eğitim Geleceğimiz" adlı fotoğraf sergisi Brüksel Havaalanı'nda açıldı.

Türk Kızılayı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün destek verdiği ŞEY Programı'ndan yararlanan Türkiye'deki 6 Suriyeli sığınmacı çocuğun hikayesini yansıtan "Eğitim Geleceğimiz" adlı 30 fotoğraftan oluşan sergi, 7 Ağustos'a kadar Brüksel Havaalanı'ndaki 10 dijital platformda sergilenecek.

Açılışa Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, çocukların özellikle kriz dönemlerinde en kırılgan gruplar arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Bu sebeple pek çok ulusal ve uluslararası aktörün, öncelik grubu olarak çocuklar için çalışmalar yürütmesi, hepimiz için temel sorumluluk haline gelmiştir." diye konuştu.

Kınık, fotoğraf sergisinin her gün binlerce kişinin geçtiği Brüksel Havaalanı'nda gerçekleşmesinin özel bir anlam taşıdığına işaret ederek, "Seginin, Türkiye'de uygulanan ŞEY Programı ve daha da önemlisi ortak sorumluluğumuz ve geleceğimiz olan mülteci çocukların geleceği konusundaki farkındalığın artması için büyük bir fırsat yaratacağına inanıyorum." dedi.

ŞEY Programı'nın 356 bin 611 Suriyeli sığınmacı çocuğa ulaştığı bilgisini paylaşan Kınık, bunun tüm ortaklar ve özellikle Türk milletinin benzersiz ev sahipliği sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kınık, Türk Kızılayı'nın "kayıp bir jenerasyonu" engellemek için önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

- "Türkiye 3.5 milyondan fazla sığınmacıya mertçe ev sahipliği yapıyor"

AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides ise "Türkiye, 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya mertçe ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Eğitimin her çocuğun temel hakkı olduğunu vurgulayan Stylianides, Türkiye'deki sığınmacı toplumunun yarısının çocuklardan oluştuğunu hatırlattı.

Sergideki fotoğrafların güçlü bir mesaj verdiğini de ifade eden Stylianides, "Eğitime yatırım yaparak, barışa ve istikrara yatırım yapmış oluyoruz." diye konuştu.

UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Khan da şunları kaydetti:

"Program, 356 bini aşkın mülteci çocuğa ulaşmıştır. Bunu mümkün kılan ise Türkiye hükümeti ile oluşturulan güçlü ortaklık, AB'nin cömert yardımları ile birlikte Türk Kızılayı gibi diğer ortaklarımızın çabalarıdır."

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı ise yaklaşık 970 bin Suriyeli sığınmacı çocuğun eğitim çağında olduğunu, yoğun çabalar sonucunda bu çocukların yüzde 64'ünün eğitim almaya başladığını belirtti.

ŞEY Programı'nın büyük bir başarıya imza attığını ifade eden Kaymakcı, "Bugünkü etkinliği, bu programı gelecek yıllarda kapsamını daha da genişleterek sürdürme kararlılığımızı ifade etmek için bir vesile olarak görüyorum." dedi.

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