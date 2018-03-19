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"Türkiye'deki STK'lerin BM'de statü kazanması çok önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Koru, Refahder Başkanı Elbay'ı kabul etti - Büyükelçi Koru: - "STK'lerin BM'de statü kazanması çok önemli"

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) BM bünyesinde statü kazanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu kapsamındaki etkinlikleri takip etmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gelen Refah ve Adalet Derneği (Refahder) Başkanı Vahdettin Elbay, Büyükelçi Koru'yu makamında ziyaret etti.

Koru, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Türkiye'deki STK'lerin BM nezdinde statü kazanarak etkinliklerde bulunmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Refahder Başkanı Elbay da dernek olarak en büyük hedeflerinin BM'ye akreditasyon sürecini tamamlayarak Türkiye'nin haklarını her platformda savunmak olduğunu ifade etti.

Uluslararası alanda Türkiye aleyhindeki karalama kampanyalarına dikkati çeken Elbay, BM'de statü kazanmak için gerekli prosedürleri en kısa zamanda tamamlayacaklarını belirtti.

Elbay, bu konuda verdiği destekten dolayı Koru'ya teşekkür etti.

STK'lerin BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alması gerekiyor.

Bu statü ile STK'ler BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'lerin buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.

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