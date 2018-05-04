Türkiye'deki Suriyeliler en çok Almanya'ya yerleşti

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl hem "genel yerleştirme" hem de "birebir" prosedürü kapsamında Türkiye'den çıkış yapan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en fazla Almanya'ya yerleşti.
Uluslararası koruma başvuru sahibi ya da geçici koruma kapsamındaki yabancıların mülteci statüsü elde etmek veya uzun süreli oturma izni alabilmek amacıyla başka bir ülkeye yerleştirilmesine "yeniden yerleştirme" deniyor.
Valilikler bünyesinde kurulan komisyonlarca yeniden yerleştirme kriterlerine göre belirlenen özel ihtiyaç sahiplerine ilişkin bilgiler Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne iletiliyor.
Genel Müdürlük tarafından uygun olarak değerlendirilen kişi bilgileri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) bildiriliyor ve BMMYK tarafından yerleştirme ülkelerine sunuluyor.
Ülkeler tarafından kabul edilen kişilere ait bilgiler Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderiliyor ve bu kişilerden uygun görülenlerin çıkışlarına izin veriliyor.
Bununla birlikte 18 Mart Bildirisinden sonra normal yerleştirme prosedürünün dışında Türkiye-AB arasında birebir yerleştirme prosedürü başladı. Bu kapsamda belirlenen isimler AB ülkelerine sunuluyor ve Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin çıkışları gerçekleştiriliyor.
Hem "genel yerleştirme" hem de "birebir" prosedürü kapsamında yerleştirme ülkeleri tarafından kabul edilerek Türkiye'den başka ülkelere yerleştirilen geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayıları açıklandı.
Bu kapsamda, geçen yıl Türkiye'den çıkış yapan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler 2 bin 733 kişi ile en fazla Almanya'ya yerleşti.
Almanya'yı 2 bin 128 kişiyle Hollanda, bin 64 kişiyle ABD, 845 kişiyle Finlandiya ve 790 kişiyle Fransa izledi.
Geçen yıl yaklaşık 12 bin kişi Türkiye'den başka ülkelere yerleştirildi.
- 27 bin Suriyeli başka ülkelere yerleştirildi
2014-2018 yılları arasında belirlenen kotalar çerçevesinde ülkelere yerleştirilen 27 binin üzerindeki Suriyelinin dağılımı da belirlendi.
Buna göre, 4 yıl içinde Türkiye'deki Suriyelilerden 6 bin 148'i Kanada'ya, 4 bin 829'u Almanya'ya, 3 bin 900'ü ABD'ye, 2 bin 609'u Hollanda'ya ve bin 699'u İngiltere'ye gönderildi.
Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu
Son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum