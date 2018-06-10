Türkiye'deki yabancı öğrenciler iftar sofralarında buluşuyor

Derneğin, başkentte yaklaşık 130 farklı ülkeden sayıları 12 bini bulan uluslararası öğrenciye yardımcı olmak için gayret sarf ettiğini dile getiren Sinan, öğrenciler için ramazan ayının her günü iftar ve iftar sonrası etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

ASMA Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin "tanışalım, kardeş olalım" temasıyla başkentte her gün verdiği iftarda, 50 farklı ülkeden Türkiye’ye gelerek lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi alan 170 misafir öğrenci ramazan sevincini birlikte yaşıyor.

Sinan, derneğin yaklaşık 8 yıldır faaliyetlerde bulunduğunu hatırlatarak, "Dernek olarak temel hedefimiz, Ankara'daki uluslararası öğrencilerin her türlü sıkıntısını gidermek ve ülkelerine çok daha sağlıklı ve güçlü bir zihin ve perspektifle dönmelerine katkı sağlamak." ifadesini kullandı.

Misafir öğrencilere yönelik, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarının yanı sıra ibadetlerini yapabilecekleri mekanlar da oluşturduklarını belirten Sinan, ramazan dışında da öğrenciler için farklı programlar organize ettiklerini söyledi.

Sinan, "Öğrencilerimizin, donanımlı bir öğrenci profiliyle hayatın içine girmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda sadece üniversitede aldıkları mesleki eğitim değil, halkla ilişkilerden ticari anlamdaki reflekslerine, sosyal hayattan aile hayatındaki bütün reflekslerine kadar eksikliklerini tamamlamak için gayret sarf ediyoruz. Bununla ilgili bir takım programlar uyguluyoruz." dedi.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra sadece kendi ülkeleriyle değil, farklı ülkelerle de bağ kurmalarını amaçladıklarına dikkati çeken Sinan, "Bu bağlamda, geniş ve küresel anlamda İslam coğrafyasına yayabilecek bir çalışma ağı içerisinde olmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.