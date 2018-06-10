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Türkiye'deki yabancı öğrenciler iftar sofralarında buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Farklı coğrafyalardan Türkiye'ye gelen ve evlerinden kilometrelerce uzakta bulunan misafir öğrenciler, kurulan iftar sofralarında ramazan sevincini birlikte yaşıyor - Afganistanlı öğrenci Abdullah Mazlumyar: - "Her kültür ve düşünceden öğrencilerin katıldığı iftarlarda, farklı ülkelerden gelen kardeşlerimizle bir araya geliyoruz" - Beninli öğrenci Attikou Amadou: - "Buradaki iftarlar bana ülkemdeki iftarları hatırlatıyor"

MUHAMMED GUEYE/ZUHAL DEMİRCİ - Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya farklı coğrafyalardan Türkiye'ye gelen misafir öğrenciler, ramazan ayının her günü Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin kurduğu iftar sofralarında buluşuyor.

ASMA Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin "tanışalım, kardeş olalım" temasıyla başkentte her gün verdiği iftarda, 50 farklı ülkeden Türkiye’ye gelerek lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi alan 170 misafir öğrenci ramazan sevincini birlikte yaşıyor.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, daha önce insani yardım ekseninde yabancı öğrencilerle ilgilendiklerini belirterek, derneğin 2011'de kurumsal kimliğe kavuşmasıyla da uluslararası öğrencilere hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Derneğin, başkentte yaklaşık 130 farklı ülkeden sayıları 12 bini bulan uluslararası öğrenciye yardımcı olmak için gayret sarf ettiğini dile getiren Sinan, öğrenciler için ramazan ayının her günü iftar ve iftar sonrası etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Sinan, derneğin yaklaşık 8 yıldır faaliyetlerde bulunduğunu hatırlatarak, "Dernek olarak temel hedefimiz, Ankara'daki uluslararası öğrencilerin her türlü sıkıntısını gidermek ve ülkelerine çok daha sağlıklı ve güçlü bir zihin ve perspektifle dönmelerine katkı sağlamak." ifadesini kullandı.

Misafir öğrencilere yönelik, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarının yanı sıra ibadetlerini yapabilecekleri mekanlar da oluşturduklarını belirten Sinan, ramazan dışında da öğrenciler için farklı programlar organize ettiklerini söyledi.

Sinan, "Öğrencilerimizin, donanımlı bir öğrenci profiliyle hayatın içine girmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda sadece üniversitede aldıkları mesleki eğitim değil, halkla ilişkilerden ticari anlamdaki reflekslerine, sosyal hayattan aile hayatındaki bütün reflekslerine kadar eksikliklerini tamamlamak için gayret sarf ediyoruz. Bununla ilgili bir takım programlar uyguluyoruz." dedi.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra sadece kendi ülkeleriyle değil, farklı ülkelerle de bağ kurmalarını amaçladıklarına dikkati çeken Sinan, "Bu bağlamda, geniş ve küresel anlamda İslam coğrafyasına yayabilecek bir çalışma ağı içerisinde olmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

- "İftarlarımız çok farklı ve maneviyat dolu"

İftara katılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Afganistanlı Abdullah Mazlumyar, 4 yıldan bu yana dernek çatısı altında düzenlenen programlar sayesinde ramazan ayını verimli şekilde değerlendirdiğini dile getirdi.

Mazlumyar, "İftarlarımız diğerlerine göre çok farklı ve maneviyat dolu. Farklı ülkelerden gelen kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Asma Köprü iftarlarına her kültür ve düşünceden farklı öğrenciler katılıyor ve burada hep bir arada oluyoruz. Kendi fikirlerimizi paylaşıyoruz. Asma Köprü iftarlarının bence en güzel yanı bu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Buradaki iftarlar bana ülkemdeki iftarları hatırlatıyor"

Benin'den 2014'te eğitim için Türkiye'ye gelen Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü öğrencisi Attikou Amadou, Türkiye'deki Ganalı bir arkadaşı sayesinde Asma Köprü Derneği ile tanıştığını belirterek, 2015'ten bu yana derneğin iftar programlarına düzenli olarak katıldığını söyledi.

Amadou, "Buradaki iftarlar bana ülkemdeki iftarları hatırlatıyor. Ülkemde iftarları ailecek birlikte yapıyoruz. Buradaki iftarları da farklı farklı ülkelerden insanlar birlikte yapıyoruz. Asma Köprü gibi uluslararası bir derneğin olması öğrenciler için çok iyi bir fırsat çünkü sadece iftarlar değil, farklı program ve seminerler de düzenliyorlar." dedi.

Arnavutluk'tan 5 yıl önce Türkiye'ye gelen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi doktora öğrencisi Enes Neza da her ramazan ayında Asma Köprü derneğinde arkadaşlarıyla bir arada iftar yaptığını anlattı.

Neza, "Buradaki iftarlarda en önemlisi kardeşlik var. Yaklaşık 40 farklı ülkeden gelen öğrenciler var. Hep birlikte bir arada iftar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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asma köprü iftar Ramazan Uluslararası öğrenciler

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