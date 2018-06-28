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Türkiye'den 6 belediyeye Avrupa Diploması Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:07 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi, Kahramankazan, Şişli, Lüleburgaz, Edremit, Ahmetbey ve Süleymanpaşa belediyelerine "Avrupa Diploması Ödülü" verdi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi tarafından Avrupa idealini geliştirmekte faal olan kentlere verilen "Avrupa Diploması Ödülü", Kahramankazan, Şişli, Lüleburgaz, Edremit, Ahmetbey ve Süleymanpaşa belediyelerine verildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Diploması Ödülü takdim töreni düzenlendi.

Avrupa Ödülü Komitesi'nin özel korosu tarafından verilen bir konser ile başlayan törende ödül almaya hak kazanan 14 belediyenin temsilcisi hazır bulunurken, Türkiye'den Kahramankazan, Şişli, Lüleburgaz, Edremit, Ahmetbey ve Süleymanpaşa belediyelerinin yetkilileri ödüllerini alarak selamlama konuşması yaptı.

Tören sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şimdiye kadar Avrupa demokrasi haftaları kapsamında üst üste 12 yıldız ünvanına layık görüldüklerini belirterek, "Şimdi de bugün çok mutlu bir gün. Avrupa Diploması ödülüne layık görülen ilçelerden bir tanesi Kahramankazan. Bu bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Zaten Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) milli heyetinde, Avrupa Konseyi'nde özellikle Strazburg'da, ülkemiz lehinde çalışmaları milli heyet olarak yaptık. Biliyorsunuz 24 Haziran bir demokrasi şöleni ve bayramı oldu. Tüm Avrupa'ya ve dünyada örnek olabilecek çok yüksek bir katılımla, gerçekten de milli iradenin sandığa tecelli ettiği bir gündü 24 Haziran. O bayramın ardından ikinci bayramı, Kahramankazan halkı olarak, bu diploma ödülünü alarak kutlamanın haklı mutluluk ve onurunu yaşıyoruz." dedi.

Ödülün halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik ettiğini kaydeden Ertürk, "Kazanköy diye tabir edilen ufacık bir kasabadan bugün metropol bir şehre, daha sonra da uluslararası arenada kendisinden söz ettiren, gerek altyapı gerekse de sosyal donatı alanları, eğitim, kültür ve sanat çalışmalarıyla, ilçemizdeki gelişim ve değişimin artık uluslararası alanda da artık adından söz ettirir hale gelmesi ve birçok ödüle layık görülmesi tabii ki Kahramankazan halkını da son derece mutlu ediyor. Büyük bir heyecan veriyor." ifadesini kullandı.

1955'ten beri verilen ödülün sahipleri, belediyelerin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamaları değerlendirilerek belirleniyor.

Avrupa Diploması Ödülü, bu alanda en yüksek seviye olan Avrupa Ödülü'nün ilk basamağı olarak değerlendiriliyor. Diğer adımlar ise Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketi.

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AKPM Avrupa Diploması Ödülü Avrupa Konseyi Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk

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