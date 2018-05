Türkiye'den 7 Renault yetkili satıcısı ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den 7 Renault yetkili satıcısı "Yılın Yetkili Satıcısı" ödülü aldı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, dünyadaki Renault yetkili satıcıları her yıl kendi aralarında yarışıyor ve 100 yetkili satıcı ödüle layık bulunuyor.

Türkiye'den 7 yetkili satıcı, 2017 yılında sergiledikleri başarılı performans ile bu ödüle layık görüldü. Paris - Versailles Sarayı'nda düzenlenen törende, en iyi 100 yetkili satıcıya ödüllerini Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas verdi.

Renault ve Dacia markalarının yükselen müşteri memnuniyetini sürdürmek ve hizmet kalitesini en üst düzeye taşımak için Renault yetkili satıcıları her yıl kendi aralarında yarışıyor. Bu yıl toplam 35 ülkede 2 bin 500'den fazla Renault yetkili satıcısı "Yılın Yetkili Satıcısı (Dealer of The Year-DOTY)" yarışmasında yer aldı.

2017 yılında Türkiye'den 7 yetkili satıcı; Acar, ASF, Kemal Tepretoğulları, Kıyı (İstanbul), Nazar, Ermat (İzmir) ve Koçmak (Trabzon) "Yılın Yetkili Satıcısı" ödülünü elde etti.