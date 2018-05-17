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Türkiye'den 7 Renault yetkili satıcısı ödül aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

Türkiye'den 7 Renault yetkili satıcısı "Yılın Yetkili Satıcısı" ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den 7 Renault yetkili satıcısı "Yılın Yetkili Satıcısı" ödülü aldı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, dünyadaki Renault yetkili satıcıları her yıl kendi aralarında yarışıyor ve 100 yetkili satıcı ödüle layık bulunuyor.

Türkiye'den 7 yetkili satıcı, 2017 yılında sergiledikleri başarılı performans ile bu ödüle layık görüldü. Paris - Versailles Sarayı'nda düzenlenen törende, en iyi 100 yetkili satıcıya ödüllerini Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas verdi.

Renault ve Dacia markalarının yükselen müşteri memnuniyetini sürdürmek ve hizmet kalitesini en üst düzeye taşımak için Renault yetkili satıcıları her yıl kendi aralarında yarışıyor. Bu yıl toplam 35 ülkede 2 bin 500'den fazla Renault yetkili satıcısı "Yılın Yetkili Satıcısı (Dealer of The Year-DOTY)" yarışmasında yer aldı.

2017 yılında Türkiye'den 7 yetkili satıcı; Acar, ASF, Kemal Tepretoğulları, Kıyı (İstanbul), Nazar, Ermat (İzmir) ve Koçmak (Trabzon) "Yılın Yetkili Satıcısı" ödülünü elde etti.

"Yılın Yetkili Satıcısı" yarışması Renault Grubu'nun en iyi yetkili satıcılarını belli kriterlere göre değerlendiriyor. "Yeni araç", "yedek parça", "aksesuar satış performansı", "marka kimliği standartlarına uyum", "karlılık" ve "satış ve satış sonrası servis kalitesi" kriterlerinden hareketle her yetkili satıcının puanı hesaplanıyor.

Törende, grubun ödüle layık görülen yetkili satıcılarının performansı ve profesyonelliğinden övgüyle söz eden Koskas, müşteri memnuniyeti ve sadakatinde kilit rol oynayan faaliyetlerinin önemini vurguladı.

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