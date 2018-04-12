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Türkiye'den 81 genç Saraybosna'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

Türkiye'den 81 genç Saraybosna'yı ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) düzenlediği "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri-Balkanlar" gezisi kapsamında Türkiye'den 81 öğrenci, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı gezdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 81 öğrenci, İstanbul'dan 8 Nisan'da başladıkları altı günlük gezi çerçevesinde Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ'ın ardından Bosna Hersek'e geldi.

Balkan ülkelerinin tarihi ve kültürel olarak tanıtılmasının amaçlandığı gezinin son durağı olan başkent Saraybosna'ya gelen öğrenciler, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında zor koşullarda kazılan ve savaşın gidişatını değiştirmede önemli rol oynayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine gelerek dua eden öğrenciler, ardından tarihi Başçarşı'yı dolaştı.

Gezi kapsamında 81 kişilik diğer öğrenci grubu da aynı tarihlerde Bosna Hersek'ten başlayarak, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova ziyaretlerini gerçekleştirdi.

- "Bu gezi, gençlerimizin geleceğe daha güzel hazırlanmaları için bir vesile"

KYK Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Basın Haber ve Sosyal Medya Şube Müdürü İshak Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK'nın 650 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve 1,5 milyon öğrenciye de kredi ile burs desteği sağladığını bildirdi.

KYK'nın öğrencilerin mezuniyet sonrası hayata daha güçlü başlaması için farklı alanlarda eğitimler ve etkinlikler sunduğunu aktaran Özen, Balkanlar gezisinin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Özen, gezide bir kız ve bir erkek grubu olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden 162 öğrencinin bulunduğunu kaydederek, öğrencilerin iki kafile halinde Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'i ziyaret etme imkanı bulduğunu söyledi.

Geziyle Osmanlı'nın Balkanlar'da bıraktığı tarihi eserleri ve o izleri yeniden tanıtabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Özen, "Öğrenciler de bir farkındalık oluşturabilmek için bu geziyi yapıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin geleceğe daha güzel hazırlanmaları için bu gezi bir vesile." diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi öğrencisi ve KYK Türkiye Öğrenci Temsilcisi Büşra Kaftan da farklı şehirlerdeki üniversitelerin farklı bölümlerinden geldiklerini belirterek, gezi boyunca Osmanlı izlerini gördükten sonra manevi olarak doyum sağladıklarını aktardı.

Kaftan, "Gezdiğimiz yerlerde hepimiz görüp, anladık ki, ümmetin bekçisi Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

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