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Türkiye'den "ABD ile anlaşma" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Üst düzey Türk yetkili: - "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır"

Türkiye'den üst düzey bir yetkili, İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan'ın serbest bırakılması karşılığında ABD'li rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi için ABD ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldığına yönelik haberleri yalanladı.

Yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

"Bu haberler tamamen asılsızdır." diyen yetkili, Türk hükümetinin, ülkenin bağımsız yargısının işlerine karışma gibi bir niyetinin olmadığını vurguladı.

ABD basınında, Özkan'ın İsrail tarafından serbest bırakılması için ABD'nin devreye girmesi karşılığında rahip Brunson'ın salıverilmesi için Türkiye ile ABD'nin anlaşmaya vardığı iddiaları yer almıştı.

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen papaz Brunson'ın tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD brunson ebru özkan Türkiye

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