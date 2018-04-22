Türkiye'den ABD'nin 2017 İnsan Hakları Raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2017 İnsan Hakları Raporunun Türkiye bölümü hakkında, "Mevcut raporun terör iltisaklı çevrelerin iddia ve ithamlarını gerçek gibi sunmak suretiyle bu sorumluluktan uzak bir anlayışla kaleme alınmış olması tarafımızda derin düş kırıklığı yaratmıştır." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditleriyle yoğun mücadelesine rağmen kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 Türkiye raporunun, ABD Kongresi'ne sunulmak üzere 190'dan fazla ülke için her yıl hazırlanan mutat belgelerden biri olduğuna değinilen açıklamada, "20 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan raporun ülkemizle ilgili bölümü yanlış tanımlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla doludur. Ülkemizin DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle haklı ve meşru mücadelesi çerçevesinde almakta olduğu gerekli tedbirlerin gerçekleri yansıtmaktan uzak, taraflı biçimde sunulduğu görülmüştür." ifadelerine yer verildi.