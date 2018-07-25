Türkiye'den ABD'nin Filistin eleştirisine yanıt

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Başak Yalçın, ABD'nin başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin Filistin'e ABD kadar yardım yapmadığı yönündeki eleştirilerine, "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz." şeklinde yanıt verdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorunun görüşüldüğü oturumda konuşan Yalçın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin "ABD'nin Filistin halkına Arap ülkeleri, Türkiye ve bazı ülkelerden daha fazla yardım ettiği" yönündeki eleştirilerine cevap verdi.

Yalçın, "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz. Filistin ve Filistinli mültecilere yaptığımız yardımlar UNRWA'ya yaptığımız katkılarla sınırlı değil. İlgilenlenlerle yaptığımız yardımların detaylarını paylaşmaktan memnuniyet duyarız ama şunu da hatırlatmak istiyorum, Küresel İnsani Yardım Programı'na göre, Türkiye 8,7 milyar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda. Milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile dünyanın en cömert ülkesi." dedi.