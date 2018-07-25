HABER

Türkiye'den ABD'nin Filistin eleştirisine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 02:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Başak Yalçın, ABD'nin başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin Filistin'e ABD kadar yardım yapmadığı yönündeki eleştirilerine yanıt verdi - Yalçın: "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz ama şunu da hatırlatmak istiyorum, Küresel İnsani Yardım Programı'na göre, Türkiye 8,7 milyar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda. Milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile dünyanın en cömert ülkesi"

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Başak Yalçın, ABD'nin başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin Filistin'e ABD kadar yardım yapmadığı yönündeki eleştirilerine, "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz." şeklinde yanıt verdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorunun görüşüldüğü oturumda konuşan Yalçın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin "ABD'nin Filistin halkına Arap ülkeleri, Türkiye ve bazı ülkelerden daha fazla yardım ettiği" yönündeki eleştirilerine cevap verdi.

Yalçın, "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz. Filistin ve Filistinli mültecilere yaptığımız yardımlar UNRWA'ya yaptığımız katkılarla sınırlı değil. İlgilenlenlerle yaptığımız yardımların detaylarını paylaşmaktan memnuniyet duyarız ama şunu da hatırlatmak istiyorum, Küresel İnsani Yardım Programı'na göre, Türkiye 8,7 milyar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda. Milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile dünyanın en cömert ülkesi." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "zengin Arap ülkeleri" şeklindeki tanımlamasıyla başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'ye de Filistin ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yapılan yardımlar konusunda eleştiriler yöneltmişti.

Haley, "Filistin halkına yapılan taahhütleri BM Güvenlik Konseyi ya da BM Genel Kurulu'nda ülkelerin yaptıkları açıklamalarla değerlendirsek ortaya çok çarpık bir resim çıkardı. Burada, BM'de, ihtiyaç sahipi olan binlerce kilometre uzaklıktaki Filistin halkı adı yapılan konuşmaların sonu yok. Ülkeler arka arkaya Filistin halkı ile dayanışma mesajları veriyor. Bu sözler okullarda, hastanelerde ve Filistin sokaklarında işe yarasaydı Filistin halkı bugün burada konuştuğumuz çaresiz koşullarla karşı karşıya olmazdı. Lafla peynir gemisi yürümez. Söze gelince hiçbir ülke Filistinlilerin Arap komşuları veya İİT kadar cömert olamaz. Fakat burada New York'ta konuşulanlar tek bir Filistinli çocuğu bile beslemiyor, giydirmiyor ya da eğitmiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Nikki Haley, geçen yıl İran, Cezayir, ve Tunus'un UNRWA'ya katkısının "sıfır" olduğunu, Pakistan ve Mısır'ın 20 bin dolar katkıda bulunduğunu, "ağzı büyük laf yapan" diye nitelendirdiği Çin'in 350 bin, Rusya'nın 2 milyon dolar destek verdiğini, Kuveyt'in 9 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 12,8 milyon, Türkiye'nin ise 6,7 milyon dolar katkıda bulunduğunu, ABD'nin ise örgüte 364 milyon dolar destek verdiğini söylemişti.

ABD'nin 1993'ten beri Filistinlilere 6 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ifade eden Haley, "Arap ülkeleri ki bunların bir kısmı zengin ülkeler, Filistinlilere ne kadar yardım yaptı. ABD'nin yaptıklarının yanında hiçbir şey." diye konuşmuştu.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Elektrikli motosiklette tehlikeli yolculukElektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk
Bina çökmeden önce yaşanan toprak kayması kameradaBina çökmeden önce yaşanan toprak kayması kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Türkiye Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Başak Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor mu?

Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor mu?

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Niğde'de FETÖ şüphelisi öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.