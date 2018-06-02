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Türkiye'den ABD'nin Filistin tasarısı vetosuna tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 02:19 | Son Güncelleme

GAZZE'de 14 Mayıs'ta İsrail askerlerinin silahlı saldırılarında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı olayların ardından Kuveyt'in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanması tasarısı, ABD'nin oyuyla veto edildi.

GAZZE'de 14 Mayıs'ta İsrail askerlerinin silahlı saldırılarında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı olayların ardından Kuveyt'in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanması tasarısı, ABD'nin oyuyla veto edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile de tasarının veto edilmesinin izahının olmadığı ve BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğu kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Gazze’de 14 Mayıs’ta yaşanan katliam sonrası Kuveyt’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar tasarısının ABD’nin oyuyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz.
Uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında birincil derecede yetkili ve sorumlu kurum olan BM Güvenlik Konseyi’nde, barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivilleri hedef alan katliamın kınanmasını içeren ve BM Genel Sekreterine işgal altında yaşayan Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanmasını teminen uluslararası koruma mekanizması dahil önerilerde bulunma çağrısında bulunan tasarının veto edilmesinin izahı yoktur.
BM Güvenlik Konseyi’nin Filistinlilere uygulanan şiddet bağlamında hesap verilebilirlik ve caydırıcılık tesis etmede bir kere daha işlevsiz kalması BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğunu da gözler önüne sermiştir.
Türkiye, başta BM Genel Kurulu olmak üzere bütün platformlarda Filistin davasının takipçisi olmaya devam edecektir."
Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)

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